Языковед рассказал, как задержать внимание собеседника (видео)

Существует несколько фраз, использование которых поможет сблизить вашу коммуникацию с собеседником. Их стоит запомнить.

Украинский филолог Александр Авраменко раскрыл фразы, которые лучше держат внимание вашего собеседника. Знаниями известный педагог поделился в одном из своих экспресс-уроков.

Читайте также:

Александр Авраменко предложил упражнение для искоренения суржика.

Как на украинском сказать "С легким паром".

Как правильно отвечать на вопрос "Котра година?"

Существует несколько фраз, использование которых поможет сблизить вашу коммуникацию с собеседником:

уявіть собі — заставляет людей внимательнее вас слушать;

не повірите — еще один магнитик, который притягивает внимание собеседника;

до речі — вставная конструкция, которая пишется отдельно;

між нами кажучи — интимизирует общение между людьми;

повірте;

даруйте на слові.

Александр Авраменко

Александр Авраменко — это известный украинский учитель, филолог, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий, который записал ряд уроков, в которых учит украинцев правильно разговаривать, искореняя суржик. В частности, он издает книги для подготовки к экзаменам по языку.

Читайте также:

Как правильно говорить о передвижении транспортом.

Почему во Львове существует "Руська" улица.

Почему нельзя говорить "вірне рішення".