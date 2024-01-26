Языковед рассказал, как задержать внимание собеседника (видео)
Существует несколько фраз, использование которых поможет сблизить вашу коммуникацию с собеседником. Их стоит запомнить.
Украинский филолог Александр Авраменко раскрыл фразы, которые лучше держат внимание вашего собеседника. Знаниями известный педагог поделился в одном из своих экспресс-уроков.
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Существует несколько фраз, использование которых поможет сблизить вашу коммуникацию с собеседником:
- уявіть собі — заставляет людей внимательнее вас слушать;
- не повірите — еще один магнитик, который притягивает внимание собеседника;
- до речі — вставная конструкция, которая пишется отдельно;
- між нами кажучи — интимизирует общение между людьми;
- повірте;
- даруйте на слові.
Александр Авраменко — это известный украинский учитель, филолог, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий, который записал ряд уроков, в которых учит украинцев правильно разговаривать, искореняя суржик. В частности, он издает книги для подготовки к экзаменам по языку.
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