Зачем опытные хозяйки насыпают соль в раковину: простой лайфхак для поддержания чистоты

Использование соли для очистки и дезинфекции раковины — это простой и эффективный способ поддержания чистоты на вашей кухне.

Соль — это не просто важная приправа в кулинарии, но и универсальное средство для поддержания чистоты и порядка на кухне. Опытные хозяйки знают несколько необычных способов использования соли, в том числе и для очистки раковины, пишет УНИАН.

Зачем насыпать соль в раковину

1. Естественный абразив

Соль является натуральным абразивным средством. Это означает, что она помогает удалять застарелые пятна и накипь без царапин на поверхности раковины.

2. Дезинфекция.

Соль обладает антибактериальными свойствами. Это делает ее отличным выбором для устранения бактерий и неприятных запахов.

3. Борьба с засорами.

Соль может помочь разрушить жирные отложения и мелкие засоры в сливе раковины.

4. Устранение запахов.

Если на вашей кухне есть неприятные запахи, насыпание соли в раковину поможет нейтрализовать их.

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Как использовать соль для чистки раковины

Соль для прочистки труб может быть такой же эффективной, как готовые химические смеси.

Удаление пятен и накипи:

насыпьте грубую соль на поверхность раковины;

используйте губку или тряпку, чтобы аккуратно потереть пятна;

ополосните раковину теплой водой.

Дезинфекция и устранение запахов:

насыпьте соль вокруг слива раковины;

оставьте на несколько часов или на ночь;

промойте слив теплой водой.

Предотвращение засоров:

регулярно насыпайте соль в слив раковины;

дайте постоять несколько минут и промойте горячей водой.

Благодаря своим абразивным и антибактериальным свойствам, соль является незаменимым помощником в борьбе с грязью, бактериями и неприятными запахами. Попробуйте этот метод, и вы удивитесь, насколько легко и доступно можно поддерживать чистоту с помощью обычной поваренной соли.

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