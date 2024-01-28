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Печеночный торт с "секретом": простой рецепт всеми любимой закуски (видео)

Татьяна Ковальчук
Фото: Скриншот | Печеночный торт

Печеночный торт с чесночным майонезом удивит вашу семью и гостей необычным сочетанием вкусов. Подавайте его в качестве закуски и наслаждайтесь каждым кусочком.

Печеночный торт — это оригинальное и изысканное блюдо, идеально подходящее как для торжественного ужина, так и для семейного обеда. Добавление чесночного майонеза придает блюду пикантный и насыщенный вкус. Рецептом поделилась Iryna Savka.

Ингредиенты:

  • печень любая — 500 г;
  • лук — 5 шт. (большое количество лука и будет нашим "секретом");
  • яйца — 3 шт.;
  • мука — 3 ст.л.;
  • молоко — 100 мл;
  • соль, перец — по вкусу;
  • растительное масло или кусочек сала — для жарки;
  • майонез — для смазывания;
  • чеснок — 2-3 зубчика.

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Приготовление:

  1. Тщательно промойте печень, удалите жилки.
  2. В блендере перекрутите печень до состояния пасты.
  3. Взбейте яйца с солью и перцем до пышности.
  4. Добавьте муку и молоко, тщательно перемешайте до однородности.
  5. Соедините яичную смесь с измельченной печенью.
  6. На среднем огне разогрейте сковороду, смажьте салом.
  7. Выливайте порции теста, формируя тонкие блинчики, и обжаривайте их с обеих сторон.
  8. Готовые блинчики выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.
  9. Пропустите через чеснокодавилку зубчики чеснока.
  10. Смешайте майонез с чесноком до однородного состояния.
  11. На сервировочное блюдо выложите первый печеночный блинчик. Смажьте его чесночным майонезом. Повторяйте процесс, чередуя блинчики и майонез до окончания ингредиентов.
  12. Покройте весь торт тонким слоем чесночного майонеза. Для украшения можно использовать свежую зелень или тертый яичный желток.
  13. Дайте торту пропитаться в холодильнике несколько часов.

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