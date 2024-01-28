Рыба, жаренная в кунжуте: минимум времени и максимум положительных эмоций
Рыбное филе в кунжуте — это изысканное и простое в приготовлении блюдо, которое порадует вас и ваших близких своим восхитительным вкусом и ароматом. Этот рецепт легко адаптируется под любые виды рыбы, позволяя каждый раз открывать новые гастрономические ощущения.
Рыбное филе, обжаренное в кунжутной панировке — это идеальное блюдо для тех, кто любит сочетание нежного вкуса рыбы с хрустящей корочкой. Кунжут добавляет уникальный аромат, делая блюдо не только вкусным, но и визуально привлекательным, сообщает Say7.
Ингредиенты:
- рыбное филе (любое на ваш выбор) — 500 г;
- кунжут — 100 г;
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 2 ст.л.;
- соль, перец — по вкусу;
- растительное масло — для жарки;
- лимон — для подачи.
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Приготовление:
- Рыбное филе промойте и обсушите бумажным полотенцем.
- Порежьте филе на порционные кусочки. Посолите и поперчите рыбу по вкусу.
- В одной тарелке размешайте муку. В другой тарелке взбейте яйцо. В третьей тарелке выложите кунжут.
- Каждый кусочек рыбы обваляйте сначала в муке, затем окуните во взбитое яйцо.
- После этого обваляйте кусочек рыбы в кунжуте, чтобы он полностью покрылся семенами.
- В сковороде разогрейте масло. Выкладывайте рыбу и обжаривайте с каждой стороны до золотистой корочки.
- Готовое рыбное филе подавайте горячим, сбрызнув свежевыжатым лимонным соком.
В качестве гарнира отлично подойдут овощной салат или легкие гарниры, такие как кускус или отварной рис.
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