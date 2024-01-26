Скумбрия в овощном соусе: рецепт вкусной рыбы (видео)
Овощной соус и запеченная с приправами скумбрия дают потрясающий вкус. Такое блюдо украсит любое меню.
Хочется вкусной рыбы? Тогда приготовьте скумбрию с овощным соусом по рецепту известного одесского кулинарного блогера Валерия Пономаря. Она получается очень нежная и аппетитная.
Скумбрия с овощным соусом
Ингредиенты:
- свежая скумбрия – 1 шт;
- помидоры – 2-3 шт;
- лук – 1 шт;
- чеснок – 3-4 зубчика;
- тимьян – 1 веточка;
- чили сушеный –1/2 ч. л;
- сливки (30%+) – 100 мл;
- соль и перец – по вкусу;
- каперсы – 3-4 шт;
- анчоус филе – 2 шт.
Способ приготовления:
Овощи почистить, помыть, разрезать крупными кусками, запечь в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут.
Скумбрию помыть, разделать на филе, удалить реберные кости и пинцетом убрать полоску из позвоночных костей. Посыпать филе солью, перцем и сушеным чили. С другой стороны смазать скумбрию маслом и отправить на 20 минут в разогретую до 180 градусов духовку. Запекать ее нужно кожей вверх.
Овощи измельчить в блендере, добавив сливки, процедить соус через сито, чтобы была однородная текстура. В готовый соус добавить каперсы с анчоусами.
При подаче полить скумбрию этим соусом.
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