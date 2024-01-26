Диетологи раскрыли 6 секретов, которые помогут навсегда избавиться от лишнего веса

Здоровое похудение предусматривает долгосрочную потерю веса, а не постоянные "качели". Диетологи поделились секретами, которые помогут похудеть и больше не иметь проблем с лишним весом.

Вы, конечно же, можете значительно похудеть, соблюдая любую из множества краткосрочных диет, но вес все равно вернется, и вы уже сталкивались с этим не раз, не так ли? Если вы устали постоянно сидеть на диетах и ​​ищете решения для долгосрочного и устойчивого снижения веса, воспользуйтесь советами экспертов. Об этом пишет Health Shots.

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Устойчивая потеря веса – это потеря веса, которую можно поддерживать. Это требует некоторых особенностей питания и физических упражнений, которым не так уж сложно следовать каждый день и которые направлены на здоровое снижение веса, а не просто на быструю потерю килограммов. Диетолог Кеджал Шах поделилась советами и рекомендациями по устойчивому снижению веса.

Устойчивые способы похудения относятся к методам, которые можно поддерживать в долгосрочной перспективе, не причиняя вреда здоровью. "Эти подходы направлены на выбор более здорового образа жизни, развитие сбалансированных привычек питания и регулярную физическую активность", — объясняет Шах.

Самый устойчивый способ похудеть — это применить постепенный подход, сочетающий здоровое питание с регулярной физической активностью. "Не рекомендуется использовать экстремальные диеты или экстремальные режимы тренировок, поскольку они часто приводят к неустойчивой потере веса и могут иметь неблагоприятные последствия для вашего здоровья", — говорит Шах.

Сколько можно сбросить за месяц?

Реальное количество веса, которое можно безопасно сбросить за месяц, варьируется в зависимости от метаболизма, начального веса и состава тела. "Как правило, безопасная и устойчивая цель по снижению веса составляет около 0,5–1 кг в неделю, что соответствует примерно 2–4 кг в месяц", — говорит диетолог.

Этот процесс предполагает поддержание здоровых привычек, которые привели к первоначальной потере веса. "Это включает в себя соблюдение сбалансированной и питательной диеты, регулярную физическую активность, употребление жидкости, контроль уровня стресса и достаточный сон", — говорит эксперт. Все начинается с ума. Важно рассматривать потерю веса как долгосрочный путь, а не как краткосрочное решение.

Придерживайтесь сбалансированной диеты

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Сосредоточьтесь на потреблении цельных продуктов, таких как фрукты, овощи, нежирные белки, цельнозерновые продукты и полезные жиры. Избегайте сладких и обработанных продуктов.

Контролируйте порции

Это основная основа любой диеты. Если вы едите большие порции, потеря веса становится сложной задачей. Помните о размерах порций, чтобы не переедать. Вскоре ваш организм тоже привыкнет к вашим порциям.

Избегайте обезвоживания

Употребление правильного количества воды действительно помогает похудеть. Пейте много воды в течение дня, поскольку это помогает контролировать аппетит и ускоряет обмен веществ.

Будьте активнее

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Занимайтесь сочетанием сердечно-сосудистых упражнений (таких, как бег трусцой, езда на велосипеде или плавание) и силовых тренировок, чтобы сжигать калории и наращивать мышечную массу.

Контролируйте уровень стресса

Найдите эффективные методы управления стрессом, такие как медитация, йога или упражнения по глубокому дыханию, чтобы избежать эмоционального переедания.

Высыпайтесь

Старайтесь спать 7–9 часов каждую ночь, поскольку недостаток сна может повлиять на гормоны голода и привести к увеличению веса.

Продукты для устойчивой потери веса

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Листовая зелень. Она содержит много клетчатки и мало калорий, тем самым помогая сохранить чувство сытости и обеспечивая необходимые питательные вещества.

Нежирные белки. Способствуют насыщению, сохранению мышечной массы и помогают сжигать калории во время пищеварения.

Цельнозерновые продукты. Богатые клетчаткой зерна, такие как коричневый рис, киноа и овес, могут дольше сохранять чувство сытости и регулировать уровень сахара в крови.

Фрукты и овощи. Они низкокалорийные, богатые клетчаткой и содержат необходимые витамины и минералы.

Полезные жиры. Включите в рацион авокадо, орехи и оливковое масло, поскольку они помогут вам чувствовать себя сытыми, будут питать ваше тело и поддерживать общее состояние здоровья.

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