Гора оладий, которую ваша семья съест уже через 20 минут — рецепт приготовления на кефире

Оладьи на кефире — это прекрасное и простое блюдо, которое можно приготовить дома. Их можно пробовать как завтрак с добавлением варенья или сгущенного молока, или же они спокойно могут стать заменителем хлеба, который вы забыли купить.

Конечно, как и каждое блюдо или продукт есть разные рецептуры приготовления оладий. Кто-то готовит их на молоке, кто-то на дрожжах, а кто-то на кефире. И каждый из этих вариантов по своему вкусный. Футблогер Юлия поделилась своим уникальным рецептом пышных оладий на кефире, которые уже через 30 минут заметут с тарелки.

Ингредиенты

500 миллилитров кефира 2,5% жирности;

1 яйцо;

0,5 столовых ложек сахара;

⅓ чайная ложка соли;

½ чайная ложка соды;

350 граммов муки.

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Способ приготовления

Шаг 1

В миску с кефиром добавьте яйцо, сахар и соль. Смешайте до однородности.

Важно, кефир и яйца должны быть комнатной температуры.

Шаг 2

В другой миске соедините муку и соду и тщательно перемешайте. Затем постепенно добавляйте эту сухую смесь в миску со смешанным кефиром и яйцом. Перемешивайте до получения гладкой и равномерной консистенции. Тщательно перемешиваем, потому что после тесто трогать больше нельзя.

Шаг 3

Полученное тесто накрываем полотенцем и открываем на 20-30 минут, чтобы оно приобрело пышность.

Шаг 4

Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте немного масла. На среднем огне нужно и жарить наши оладьи.

Шаг 5

Ложкой раскладывайте тесто на сковороде, образуя небольшие оладьи.

Важно тесто аккуратно зачерпывать ложкой с края миски. Ни в коем случае не перемешиваем тесто.

Шаг 6

Жарьте оладьи с обеих сторон до золотистого цвета.

Шаг 7

После приготовления, отложите оладьи на тарелку с кухонным бумажным полотенцем, чтобы снять избыточное масло.

Ваши оладьи на кефире готовы! Подавайте их с любимым сиропом, медом, свежими фруктами или йогуртом. Приятного аппетита!

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