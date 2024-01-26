Гора оладий, которую ваша семья съест уже через 20 минут — рецепт приготовления на кефире
Оладьи на кефире — это прекрасное и простое блюдо, которое можно приготовить дома. Их можно пробовать как завтрак с добавлением варенья или сгущенного молока, или же они спокойно могут стать заменителем хлеба, который вы забыли купить.
Конечно, как и каждое блюдо или продукт есть разные рецептуры приготовления оладий. Кто-то готовит их на молоке, кто-то на дрожжах, а кто-то на кефире. И каждый из этих вариантов по своему вкусный. Футблогер Юлия поделилась своим уникальным рецептом пышных оладий на кефире, которые уже через 30 минут заметут с тарелки.
Ингредиенты
- 500 миллилитров кефира 2,5% жирности;
- 1 яйцо;
- 0,5 столовых ложек сахара;
- ⅓ чайная ложка соли;
- ½ чайная ложка соды;
- 350 граммов муки.
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Способ приготовления
Шаг 1
В миску с кефиром добавьте яйцо, сахар и соль. Смешайте до однородности.
Важно, кефир и яйца должны быть комнатной температуры.
Шаг 2
В другой миске соедините муку и соду и тщательно перемешайте. Затем постепенно добавляйте эту сухую смесь в миску со смешанным кефиром и яйцом. Перемешивайте до получения гладкой и равномерной консистенции. Тщательно перемешиваем, потому что после тесто трогать больше нельзя.
Шаг 3
Полученное тесто накрываем полотенцем и открываем на 20-30 минут, чтобы оно приобрело пышность.
Шаг 4
Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте немного масла. На среднем огне нужно и жарить наши оладьи.
Шаг 5
Ложкой раскладывайте тесто на сковороде, образуя небольшие оладьи.
Важно тесто аккуратно зачерпывать ложкой с края миски. Ни в коем случае не перемешиваем тесто.
Шаг 6
Жарьте оладьи с обеих сторон до золотистого цвета.
Шаг 7
После приготовления, отложите оладьи на тарелку с кухонным бумажным полотенцем, чтобы снять избыточное масло.
Ваши оладьи на кефире готовы! Подавайте их с любимым сиропом, медом, свежими фруктами или йогуртом. Приятного аппетита!
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