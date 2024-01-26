Как остановить кровь из носа дома?

Хоть раз в жизни каждый человек сталкивается с ситуацией, что у него, или у рядом присутствующих течет кровь из носа. Конечно, прежде всего это явление пугает, однако, бояться не стоит. В такие моменты следует знать о причинах появления крови из носа и способы, как это быстро ее остановить.

Прежде чем останавливать кровь из носа стоит разобраться с причиной ее возникновения. Фокус собрал действенные методы, которые помогут остановить кровотечение из носа.

Если это травма. Любая травма в носовой полости может привести к кровотечению, например, удар, падение или сильное давление на нос. Однако в таких случаях главное не навредить и сразу лучше обращаться к врачу.

Однако есть и другие причины кровотечения из носа. Например, сухой воздух. Выдыхание сухого воздуха может вызвать высыхание слизистой оболочки в носовой полости, что может спровоцировать трещины в носу, которые и приведут кровотечение.

Также это может быть аллергия. Наличие аллергенов в воздухе, таких как пыль, табачный дым или твердые запахи, может вызвать воспаление слизистой оболочки носа и, в результате, кровотечение.

Одной из самых распространенных причин кровотечения из носа является высокое артериальное давление. Высокое кровяное давление может повреждать хрупкие сосуды в носовой полости и приводить к кровотечению.

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Именно поэтому стоит знать, как правильно остановить кровотечение из носа.

Шаг 1

Садитесь прямо и наклоняйте голову вперед. Не склоняйте голову назад, поскольку это может способствовать попаданию крови в горло. Запрокидывать голову назад категорически нельзя.

Шаг 2

Сделайте легкое давление на мягкие участки носа, прикрыв носовые ходы пальцами. Прижмите нос к груди.

Шаг 3

Примените холодный компресс к мостику носа. Это может помочь сжать кровеносные сосуды и уменьшить кровотечение. Например, наложите лед или холодный компресс на мостик носа.

Шаг 4

Дышите медленно через рот.

Шаг 5

Воздержитесь от чихания или сильного чрезмерного надувания носа несколько часов после кровотечения.

Важно помнить, что если кровотечение не останавливается в течение 20-30 минут, обратитесь к врачу или немедленно ищите медицинскую помощь.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.

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