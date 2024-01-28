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Ватрушки с картошкой: рецепт домашней выпечки из бюджетных продуктов

Татьяна Ковальчук
Фото: 1000.menu | Ватрушки с картофелем

Ватрушки с картофельной начинкой — это простое, но очень вкусное и сытное блюдо, которое обязательно понравится всей семье.

Ватрушки с картошкой — идеальный вариант для сытного завтрака или ужина. Это блюдо сочетает в себе простоту приготовления и невероятный вкус. Подавайте эти булочки сами по себе или как дополнение к другим блюдам, пишет 1000.menu.

Ингредиенты

Тесто:

  • мука — 500 г;
  • теплое молоко — 250 мл;
  • сухие дрожжи — 7 г;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • соль — ½ ч. л.;
  • растительное масло — 3 ст. л.

Начинка:

  • картофель — 500 г;
  • лук — 1 шт;
  • сливочное масло — 50 г;
  • соль, перец — по вкусу.

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Приготовление

Приготовление теста.

  1. В теплом молоке растворите дрожжи и сахар, оставьте на 15 минут.
  2. В большую миску просейте муку, добавьте соль, затем молочно-дрожжевую смесь и растительное масло.
  3. Замесите тесто до эластичности и оставьте в теплом месте на 1 час.

Приготовление начинки.

  1. Картофель отварите до готовности, сделайте пюре.
  2. Лук мелко нарежьте и обжарьте на сливочном масле до золотистости.
  3. Соедините картофельное пюре с жареным луком, приправьте солью и перцем.

Формирование ватрушек.

  1. Разогрейте духовку до 180°C.
  2. Разделите тесто на равные части, сформируйте круглые лепешки.
  3. По центру каждой лепешки сделайте углубление и выложите начинку.

Выпекание.

  1. Выложите ватрушки на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  2. Выпекайте в духовке около 25–30 минут до золотистого цвета.

Подача.

  1. Готовые ватрушки подавайте теплыми. Они прекрасно сочетаются с чашкой чая или кофе.

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