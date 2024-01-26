Прованский соус Тапенада: вкусно с сыром, хлебом и макаронами

Готовится тапенада из каперсов, оливок и анчоусов. Дополнительно густой соус приправляют лимонным соком, чесноком и оливковым маслом.

Тапенада – это классический соус французской кухни, который иногда подают как самостоятельную закуску. Особенно популярен соус в Провансе, благодаря которому и получил свое название: местные жители словом "тапен" называют каперсы. Рецептом соуса поделился сайт Shef Donna.

Подают тапенаду как намазку с хлебом или крекерами, а также как соус к сыру, овощам или макаронам.

Прованский соус Тапенада Фото: shefdonna.com

Ингредиенты:

оливки – 200 г;

каперсы – 2 ст. л.;

филе анчоусов – 4-5 шт.;

оливковое масло холодного отжима – 4 ст. л.;

базилик и петрушка – несколько веточек;

чеснок – 2 зубчика;

сок 1/2 лимона;

морская соль – по вкусу.

Читайте также:

Неповторимый вкус грузинской кухни: кассический рецепт сациви с курицей

Клюквенно-апельсиновый соус к мясу: пошаговый рецепт

Рецепт классического терияки: универсальный соус к мясу, рыбе, птице и овощам

Приготовление

Шаг 1

Для этого рецепта можно взять оливки или маслины – цвет значения не имеет. Предварительно удалите косточки, если они есть.

Шаг 2

Выжмите сок из половины лимона и процедите. Чеснок пропустите через пресс.

Шаг 3

Если у вас целые анчоусы, удалите из них хребты. По желанию, анчоусы можно не добавлять вообще. В отличие от каперсов, это необязательный ингредиент.

Шаг 4

Положите в чашу блендера каперсы, маслины, оливки, филе анчоусов и чеснок.

Шаг 5

Влейте лимонный сок и оливковое масло.

Шаг 6

Добавьте нарезанные петрушку и базилик. Если готовите соус без анчоусов, посолите по вкусу.

Шаг 7

В режиме "импульс" измельчите ингредиенты в густой соус, но так, чтобы остались мелкие кусочки – это будет вкуснее.

Шаг 8

Если вы приготовили соуса больше, чем можно съесть за один раз, уберите его в холодильник. Так он может храниться несколько дней.

Читайте также:

Рецепт легкого соуса на основе греческого йогурта: вкусно и полезно

Настоящий соус для шаурмы: простой рецепт добавки к популярному перекусу

Карамелизированный луковый соус с чипсами: отличная закуска для пивной вечеринки