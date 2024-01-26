Прованский соус Тапенада: вкусно с сыром, хлебом и макаронами
Готовится тапенада из каперсов, оливок и анчоусов. Дополнительно густой соус приправляют лимонным соком, чесноком и оливковым маслом.
Тапенада – это классический соус французской кухни, который иногда подают как самостоятельную закуску. Особенно популярен соус в Провансе, благодаря которому и получил свое название: местные жители словом "тапен" называют каперсы. Рецептом соуса поделился сайт Shef Donna.
Подают тапенаду как намазку с хлебом или крекерами, а также как соус к сыру, овощам или макаронам.
Ингредиенты:
- оливки – 200 г;
- каперсы – 2 ст. л.;
- филе анчоусов – 4-5 шт.;
- оливковое масло холодного отжима – 4 ст. л.;
- базилик и петрушка – несколько веточек;
- чеснок – 2 зубчика;
- сок 1/2 лимона;
- морская соль – по вкусу.
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Приготовление
Шаг 1
Для этого рецепта можно взять оливки или маслины – цвет значения не имеет. Предварительно удалите косточки, если они есть.
Шаг 2
Выжмите сок из половины лимона и процедите. Чеснок пропустите через пресс.
Шаг 3
Если у вас целые анчоусы, удалите из них хребты. По желанию, анчоусы можно не добавлять вообще. В отличие от каперсов, это необязательный ингредиент.
Шаг 4
Положите в чашу блендера каперсы, маслины, оливки, филе анчоусов и чеснок.
Шаг 5
Влейте лимонный сок и оливковое масло.
Шаг 6
Добавьте нарезанные петрушку и базилик. Если готовите соус без анчоусов, посолите по вкусу.
Шаг 7
В режиме "импульс" измельчите ингредиенты в густой соус, но так, чтобы остались мелкие кусочки – это будет вкуснее.
Шаг 8
Если вы приготовили соуса больше, чем можно съесть за один раз, уберите его в холодильник. Так он может храниться несколько дней.
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