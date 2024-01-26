Что делать, если болит горло: народные методы

Зима — период нестабильных погодных условий, часто на улице сыро и прохладно, а это соответственно является идеальной средой для развития различных болезней и бактерий. Нередко именно в зимний период люди страдают болью в горле. Конечно проблемы с горлом могут быть вызваны различными факторами, такими как инфекции, воспаление, аллергия или перенапряжение голосовых связок.

Однако, всегда стоит знать как действовать в таких случаях и чего лучше не делать при появлении первых симптомов боли в горле. Фокус подготовил подборку основных народных методов, которые могут помочь избавиться от неприятных симптомов.

Горячий напиток с медом и лимоном

Смешайте в кипятке сок половины лимона и 1-2 чайные ложки меда. Эта смесь поможет успокоить раздражение в горле.

Солевой раствор

Растворите одну чайную ложку соли в стакане теплой воды и прополощите ротовую полость с этим раствором. Это может помочь уменьшить воспаление и обезболит неприятные ощущения.

Раствор с содой

Вместо соли вы можете также добавить половину чайной ложки соды в стакан теплой воды. Используйте этот раствор для полоскания.

Прополис

Можете пережевывать небольшой кусочек прополиса, или его можно растворить во рту. Это также может помочь снять раздражение.

Отвар из листьев мяты

Свежие листья мяты можно оставить в горячей воде в течение 10-15 минут, а затем использовать как чайный напиток, или раствор для полоскания.

Пожалуйста, помните, что эти рекомендации являются народными методами и не заменяют консультацию врача. Если боль в горле длится более нескольких дней или сопровождается другими симптомами, рекомендуется обратиться к врачу для диагностики и лечения.

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Что запрещено делать при боли в горле?

Во время боли в горле не стоит полоскать его гипертоническими растворами йодом или антисептиком. Это приводит к сухости слизистой оболочки и изменению микробиома ротовой полости, а также к антибиотикорезистентности.

Если вы заметили, что у вас болит горло то лучше воздержаться от вредных привычек и избегать мест курения. Вдыхать табачный дым, пары бытовой химии, сухой воздух может привести к дополнительному раздражению дыхательных путей.

Ни в коем случае при первых симптомах боли в горле не стоит сразу принимать антибиотики. Сначала необходимо обратиться за консультацией к врачу, сдать общий анализ крови, при необходимости анализ на стрептотест/бакпосев из зева, а только тогда вместе с врачом при необходимости выбрать антибиотики.

Также не стоит принимать "противовирусные препараты" они неэффективны, недоказательны. Они действуют только при ГРИППе.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.