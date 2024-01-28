Блинчики, фаршированные ветчиной и сыром: просто, быстро и очень вкусно

Блинчики с начинкой — это отличный выбор для тех, кто ценит простоту приготовления и изысканный вкус.

Блинчики с ветчиной и сыром — это идеальный вариант для быстрого и вкусного перекуса. Они также прекрасно подойдут как для семейного завтрака, так и для встречи неожиданных гостей, сообщает "Вкусно сайт".

Ингредиенты

Для блинчиков:

мука — 200 г;

молоко — 400 мл;

яйца — 2 шт.;

соль — ¼ ч.л.;

сахар — 1 ст.л.;

растительное масло — 2 ст.л.

Для начинки:

ветчина — 200 г;

твердый сыр — 150 г;

зелень по вкусу;

соль, перец — по вкусу.

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Приготовление

Приготовление блинов:

В глубокой миске соедините муку, соль и сахар. Добавьте яйца и немного молока, хорошо перемешайте до однородности. Постепенно вливайте оставшееся молоко, размешивая, чтобы не было комочков. Добавьте растительное масло и дайте тесту настояться 15-20 минут. Разогрейте сковороду и легко смажьте маслом. Выпекайте тонкие блинчики с обеих сторон до золотистого цвета.

Приготовление начинки:

Ветчину нарежьте тонкими полосками или кубиками. Сыр натрите на крупной терке. Зелень мелко порубите.

Фарширование блинчиков:

На каждый блинчик выложите ветчину, затем сыр и зелень. Сверните блинчики конвертом или рулетом.

Запекание и подача:

Выложите фаршированные блинчики на смазанный маслом противень, сверху смажьте их маслом и присыпьте оставшимися ветчиной и тертым сыром. Запекайте в духовке при 180°C в течение 10-15 минут, пока сыр не расплавится. Готовые блинчики подавайте горячими, украшенные зеленью.

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