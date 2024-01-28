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Блинчики, фаршированные ветчиной и сыром: просто, быстро и очень вкусно
Блинчики с начинкой — это отличный выбор для тех, кто ценит простоту приготовления и изысканный вкус.
Блинчики с ветчиной и сыром — это идеальный вариант для быстрого и вкусного перекуса. Они также прекрасно подойдут как для семейного завтрака, так и для встречи неожиданных гостей, сообщает "Вкусно сайт".
Ингредиенты
Для блинчиков:
- мука — 200 г;
- молоко — 400 мл;
- яйца — 2 шт.;
- соль — ¼ ч.л.;
- сахар — 1 ст.л.;
- растительное масло — 2 ст.л.
Для начинки:
- ветчина — 200 г;
- твердый сыр — 150 г;
- зелень по вкусу;
- соль, перец — по вкусу.
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Приготовление
Приготовление блинов:
- В глубокой миске соедините муку, соль и сахар.
- Добавьте яйца и немного молока, хорошо перемешайте до однородности.
- Постепенно вливайте оставшееся молоко, размешивая, чтобы не было комочков.
- Добавьте растительное масло и дайте тесту настояться 15-20 минут.
- Разогрейте сковороду и легко смажьте маслом.
- Выпекайте тонкие блинчики с обеих сторон до золотистого цвета.
Приготовление начинки:
- Ветчину нарежьте тонкими полосками или кубиками.
- Сыр натрите на крупной терке.
- Зелень мелко порубите.
Фарширование блинчиков:
- На каждый блинчик выложите ветчину, затем сыр и зелень.
- Сверните блинчики конвертом или рулетом.
Запекание и подача:
- Выложите фаршированные блинчики на смазанный маслом противень, сверху смажьте их маслом и присыпьте оставшимися ветчиной и тертым сыром.
- Запекайте в духовке при 180°C в течение 10-15 минут, пока сыр не расплавится.
- Готовые блинчики подавайте горячими, украшенные зеленью.
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