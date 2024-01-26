Как понять, что вы готовы завести собаку

Если вы хотите завести домашнего питомца и выбираете между котом и собакой, то эти советы помогут разобраться в себе. И понять, собачник ли вы.

Возможно, вы слышали слова владельцев собак: "Иметь собаку — это все равно, что иметь ребенка, который никогда не вырастет". Это утверждение часто вызывает скептические взгляды со стороны людей, которые никогда не делили свою жизнь с собакой, но те, кто уже завел пса, знают, что это правда. Так что если вы не знаете, подойдет ли вам пес в качестве домашнего питомца, то стоит разобраться в себе, пишет American Humane.

Как и дети, собаки полностью зависят от своих владельцев во всех своих потребностях — в еде, воде, медицинской помощи, физических упражнениях, убежище и, самое главное, в общении. Но в отличие от детей, собаки никогда не научатся наливать себе напиток или готовить завтрак. Собаки никогда не учатся смотреть в обе стороны, прежде чем перейти улицу, и они не могут остановиться и спросить дорогу, если заблудились. Вы даже не можете отправить их к няне, когда вам нужен выходной.

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Люди, которые решают открыть свой дом для собаки, решают изменить свою повседневную жизнь и распорядок дня. Для многих годы общения, безусловной любви и преданности, которые они получают от своей собаки, намного перевешивают повседневные обязанности, но образ жизни некоторых людей просто делает это невозможным.

Если вы решите, что собака идеально впишется в вашу семью, есть несколько вещей, которые следует учитывать.

Всегда учитывайте желаемые качества и индивидуальность, а не размер и внешний вид. Например, крупная овчарка может жить в квартире, но энергичному терьеру больше подойдет частный дом. Подумайте о своем образе жизни и привычках и определите, какая порода лучше всего подходит вам. Знайте все, что вы хотите от собаки, кроме того, как это животное выглядит. Очень часто домашнее животное, обладающее качествами, которые вы ищете, выглядит совсем не так, как вы, возможно, представляли.

Вы можете быть идеальным владельцем собаки, если вы ответите утвердительно на все эти утверждения:

Уход за собакой в ​​течение 15 лет не кажется целой жизнью.

Каждый день ожидаете, что вас будут облизывать и тыкаться в вас мокрым носом.

Вы готовы делить свой дом с кем-то, кто линяет, время от времени оставляет следы грязи и, возможно, пускает слюни.

Не против разделить свой дом с тем, который никогда не будет убирать за собой.

Хотите заботиться о ком-то каждый день.

Хотите обрести товарища по играм, который любит гонять мячики и жевать вашу обувь.

Готовы тратить дополнительные деньги на корм для домашних животных, игрушки, ветеринарную помощь, косточки для жевания и лакомства.

Хотите, чтобы кто-то обожал вас даже в день плохой прически и когда вы выглядите и ведете себя ужасно.

Вас не смущает, что у вас дома живет тот, кто может испортить мебель, ободрать обои и съесть ваши выходные туфли.

Не можете представить, чтобы оставить своего преданного питомца, когда переезжаете.

Наслаждаетесь безусловной любовью и постоянным общением.

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