5 простых способов похудеть без диет и подсчета калорий

Если вы хотите навсегда распрощаться с лишним весом, то изнурительные диеты и постоянный подсчет калорий вам в этом не помогут. Воспользуйтесь одним из простых способов, чтобы навсегда привести фигуру в порядок и сбросить вес.

Чтобы похудеть, вам нужно создать дефицит калорий — сжигать больше энергии, чем вы тратите. Но есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы поддерживать здоровые отношения с едой и физическими упражнениями, не предполагающие подсчета одной калории или жестких диет. Лучше всего начать с правильного питания, отдавая предпочтение продуктам, богатым питательными веществами. Силовая тренировка для всего тела также сжигает больше калорий, чем раздельные упражнения на верхнюю и нижнюю часть тела. Итак, как какие привычки помогут навсегда забыть о подсчете калорий. Об этом пишет Fit&Well.

Диетолог NASM Дэниел Херман поделился советами по эффективному снижению веса.

Отдавайте приоритет белку

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Белок является важным макронутриентом, необходимым организму для правильного функционирования. Он снабжает организм энергией, восстанавливает и наращивает ткани и мышцы, а поскольку его расщепление и переваривание в организме занимает довольно много времени, то вы дольше испытываете чувство сытости.

"Продукты, богатые белком, такие как нежирное мясо, фасоль и бобовые, дольше насыщают, помогая регулировать аппетит. Включение белка в каждый прием пищи также может способствовать поддержанию мышц, особенно во время потери веса, когда существует риск потери мышечной массы", — отмечает Херман.

Совмещайте кардио и силовые тренировки

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Да, кардиотренировки помогут вам сжечь больше калорий за короткий промежуток времени, но силовые тренировки помогут нарастить мышечную массу, которая является метаболически активной тканью. Это означает, что мышцы сжигают калории незаметно для вас, поэтому наличие более высокой мышечной массы поможет вам поддерживать здоровый вес.

Практикуйте осознанное питание

По словам Хермана, важно обращать внимание на сигналы вашего тела о голоде и сытости, так как это может предотвратить переедание и способствовать снижению веса.

"Ешьте медленно, наслаждайтесь каждым кусочком и избегайте отвлекающих факторов, таких как просмотр телевизора или использование электронных устройств во время еды. Это может помочь вам распознать, когда вы действительно удовлетворены, и предотвратить ненужное потребление калорий", — говорит он.

Пейте достаточно воды

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Есть некоторые свидетельства того, что увеличение потребления воды может помочь в потере веса, поскольку помогает вам чувствовать себя более сытым.

"Иногда наш организм может спутать жажду с голодом", — говорит Херман. "Поддержание гидратации может помочь контролировать аппетит и предотвратить бессмысленные перекусы, поддерживая ваши усилия по снижению веса".

Он советует пить воду перед едой, но также неплохо следить за тем, чтобы бутылка с водой была под рукой в ​​течение всего дня.

Следите за размером порций

По словам Хермана, осознание размеров порций поможет вам похудеть без необходимости считать калории, и есть простой способ сделать это.

"Используйте тарелки, миски и другую посуду меньшего размера, чтобы контролировать количество еды, которую вы едите. Эта стратегия может создать визуальный сигнал о том, что еда сытна, даже с пониженным содержанием калорий, и способствовать лучшему контролю порций с течением времениʼ.

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