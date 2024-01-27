Без муки, сахара и выпечки: быстрый рецепт вкусного шоколадного десерта с финиками
Несмотря на простоту приготовления, десерт получается с очень интересным насыщенным вкусов. Кроме того, готовится он без сахара, что порадует тех, кто следит за своей фигурой.
Очень вкусный шоколадный десерт можно приготовить всего за 15 минут и духовка вам для этого не понадобится. Десерт готовится просто, а вкус вас точно порадует своей насыщенностью. Это прекрасное сочетание шоколада, фиников и орехов с едва уловимой ноткой хорошего коньяка. Рецептом десерта поделился сайт "ЯБ Поїла".
Ингредиенты
Основные:
- финики – 400 г;
- орехи грецкие – 200 г;
- какао-порошок – 2 ст. л.;
- коньяк – 2 ч. л.
Для глазури:
- какао-порошок – 3 ст. л.;
- масло сливочное – 40 г;
- мед – 2 ст. л.
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Приготовление
Шаг 1
Финики без косточек залейте кипятком на 15 минут, чтобы они размягчились.
Шаг 2
В чашу блендера выложите финики, грецкие орехи и какао. Влейте коньяк или воду, если вы не употребляете алкоголь.
Шаг 3
Дно и борта стеклянной или керамической формы смажьте растительным маслом и выложите в нее получившуюся смесь. Разровняйте поверхность лопаткой и слегка утрамбуйте.
Шаг 4
В отдельную миску просейте какао. Растопите сливочное масло, залейте им какао и быстро перемешайте до однородности.
Шаг 5
Добавьте мед, тщательно размешайте и вылейте в форму. Разровняйте глазурь лопаткой.
Шаг 6
Уберите готовый десерт в холодильник на 2 часа, чтобы он застыл.
Шаг 7
Достаньте десерт из холодильника, нарежьте на порционные куски. Украсьте по желанию целыми финиками или половинками грецких орехов и подавайте к чаю или кофе.
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