Вкусно и эффектно: шоколадный кекс с целыми грушами

Изюминка этого рецепта — очень эффектная подача, а уж сочетание вкуса запеченных груш и шоколадного теста не оставит равнодушным ни одного любителя домашней выпечки.

Для приготовления этого шоколадного кекса используйте груши одного размера, с хвостиками и без повреждений, так как запекаются они целиком. Потом готовый кекс разрезается на порции по выступающим над поверхностью плодоножкам. Количество продуктов, указанное в рецепте рассчитано на форму для кекса размером 22*11 см с высокими бортиками (12 см). Рецептом шоколадного кекса с грушами поделился сайт Shef Donna.

Ингредиенты:

груши среднего размера – 3 шт.;

сливочное масло – 120 г;

сахар – 210 г;

яйца крупные – 2 шт.;

пшеничная мука – 140 г;

какао порошок – 40 г;

ванилин – на кончике ножа;

пекарский порошок – 3/4 чайной ложки;

молоко или сливки – 2 ст. л.;

соль – щепотка;

сахарная пудра – для украшения.

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Приготовление

Шаг 1

Заранее достаньте сливочное масло, чтобы оно согрелось до комнатной температуры и стало мягким и легко размешивалось ложкой. Чтобы ускорить процесс, можно нарезать масло кубиками, сложить в миску и поставить ее в горячую воду (но не в кипяток, чтобы масло на растопилось).

Шаг 2

Добавьте к мягкому маслу сахар, ванилин и щепотку соли. Разотрите до посветления лопаткой или венчиком.

Шаг 3

Добавьте в масло с сахаром по одному яйца. После добавления каждого яйца хорошо растирайте массу до однородности. Если смесь расслаивается, добавьте чайную ложку муки из общего количества.

Шаг 4

Муку просейте вместе с какао и разрыхлителем для теста. Добавьте ее в масляно-яичную смесь в два приема и быстро замесите однородное тесто. Вымешивать лучше лопаткой или венчиком, при использовании миксера кекс получится более тугим и сбитым.

Шаг 5

Добавьте в тесто холодное молоко или жидкие нежирные сливки, чтобы тесто стало более жидким и еще раз быстро перемешайте.

Шаг 6

Форму для кекса смажьте сливочным маслом и обсыпьте мукой. Аккуратно вылейте тесто в форму и осторожно потрясите, чтобы поверхность стала ровной.

Шаг 7

Груши помойте и вытрите насухо. Вдавите их в тесто вертикально, так чтобы над поверхностью теста осталась почти половина высоты фруктов. Тесто в процессе выпечки поднимется и над поверхностью готового кекса останутся торчать только плодоножки.

Шаг 8

Разогрейте духовку до 155°C и выпекайте кекс 50-60 минут. Готовность проверяйте деревянной палочкой. Для проверки протыкайте кекс шпажкой между грушами. Палочка должна выйти сухой, без налипшего сырого теста.

Шаг 9

Готовый кекс достаньте из формы горячим и полностью остудите на решетке.

Шаг 10

Перед подачей посыпьте сахарной пудрой и разрежьте на 6 частей: по плодоножкам и между ними, чтобы в каждом кусочке оказалась половинка запеченной груши.

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