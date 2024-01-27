Ужин итальянских студентов: спагетти с тунцом за 15 минут (видео)

Паста с тунцом – это простой, бюджетный и быстрый вариант сытного ужина.

Пасту с тунцом легко приготовит даже тот, кто никогда не готовил еду самостоятельно. Возможно именно поэтому блюдо так популярно у итальянских студентов. Впрочем поклонники быстрого рецепта итальянской пасты найдутся и среди тех, кто много работает и не может позволить себе часами возиться на кухне. Но если у вас есть 15 минут на готовку, смелей доставайте пачку спагетти и начинайте готовить – у вас точно получится вкусно! Рецептом спагетти с тунцом поделился итальянский шеф-повар Марко Черветти.

Для приготовления любой итальянской пасты выбирайте макароны из твердых сортов пшеницы. После варки они сохраняют форму и не так слипаются. На упаковке таких макарон должна быть отметка о том, из какой муки они сделаны (группа А, 1 класса, durum, пшеницы твердых сортов или semolina di grano duro).

Ингредиенты:

спагетти – 200 г;

тунец в собственном соку – 150 г;

петрушка, веточка – 30 г;

масло растительное – 50 мл;

соль – по вкусу;

вода – 2 литра

черный, красный или белый перец – по вкусу.

Читайте также:

Как сварить безупречную пасту: 6 золотых правил

Изысканно и просто: рецепт макаронов с грибами и мясом на ужин (видео)

Макароны с куриным фаршем: как приготовить сытное и простое блюдо

Приготовление

Шаг 1

Изучите упаковку спагетти. На ней должна быть инструкция по приготовлению с указанием сорта муки, из которой сделаны макароны, и времени варки.

Шаг 2

Поставьте на огонь кастрюлю с подсоленной водой (на литр воды добавьте 1-2 щепотки соли). Накройте ее крышкой и дождитесь, когда вода закипит.

Шаг 3

В кипящую воду опустите спагетти. Не ломайте их, даже если они не помещаются в кастрюлю полностью. Через несколько секунд спагетти обмякнут и вы сможете их полностью погрузить в воду.

Шаг 4

Когда спагетти полностью оказались в воде, осторожно перемешайте их, чтобы они не прилипли ко дну кастрюли.

Шаг 5

Варите спагетти на среднем огне без крышки, периодически помешивая и не давая кипеть очень сильно, чтобы воде не переливалась через край кастрюли. Время варки – минус 1-2 минуты от того времени, которое указано на упаковке. Так макароны получатся правильной степени готовности – al dente.

Шаг 6

Когда закончилось время варки, откиньте спагетти на дуршлаг и дайте воде хорошо стечь. Потом верните макароны в кастрюлю, накройте крышкой и оставьте на пару минут.

Шаг 7

Пока макароны "отдыхают" после варки, мелко нарежьте зелень и откройте банку консервированного тунца. Рыбу выложите в миску и поломайте вилкой на маленькие кусочки. Смешайте рыбу с зеленью и растительным маслом. По желанию добавьте черный, красный или белый молотый перец, если любите острую и пряную еду.

Шаг 8

Теперь возьмите кастрюлю за обе ручки и, придерживая крышку большими пальцами, сильно встряхните ее несколько раз. После такой манипуляции ваши спагетти уже не слипнутся.

Шаг 9

Разложите готовые макароны по тарелкам. Сверху выложите тунец с зеленью и подавайте к столу.

Ужин итальянских студентов: спагетти с тунцом за 15 минут

Читайте также:

Ракушки с ветчиной и сыром: просто и вкусно

Паста "Альфредо": готовится просто, а получается не хуже, чем в ресторане

Спагетти "Путтанеска": простой и вкусный ужин от легендарного Марко Черветти