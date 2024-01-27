Можно ли есть сырую тыкву и кому это делать не стоит (фото)

Тыква — настоящее безотходное производство, ведь даже эластичные волокна, которые удерживают внутри тыквы семена, применяют при лечении вен, а ее мякоть — в косметологии.

Хотя уже практически остался последний месяц зимы, но на рынках еще полно роскошных оранжевых "бочонков" — тыкв, которые полезны, уникальны и незаменимы при весеннем авитаминозе. Безусловно, разнообразные овощи и фрукты лучше употреблять в сыром виде — так легче восполнить дефицит витаминов и минералов в организме. Это же касается тыквы, которую вполне можно есть сырой. Однако всем ли можно это делать? Мы обратились за советом на сайт "ТакProsto!".

Сырая тыква как кладезь витаминов и средство для похудения

Итак, что представляет собой тыква как кладезь витаминов? Это незаменимый диетический продукт, богатый на клетчатку, витамины и минералы. Кроме того, тыква низкокалорийна и обладает способностью выводить из организма токсины. Употребление этого овоща в течение месяца помогает не только естественным путем сбросить лишний вес, улучшить состояние кожи, но также активизирует обмен веществ и благотворно влияет на пищеварение.

Многие специалисты говорят, что тыква помогает похудеть, но тут есть свои нюансы. Высокий гликемический индекс тыквы затрудняет процесс похудения. Поэтому вся хитрость — в способе приготовления. Однако с уверенностью можем сказать, что при похудении лучше выбрать рецепты с сырой тыквой. У нее меньше гликемический индекс и в ней больше полезных витаминов. Необязательно сидеть на строгих диетах — ешьте тыкву и держите себя в форме. Кстати, результат сможете увидеть уже практически через три недели.

Тыква хороша в любом виде, но больше всего пользы приносит сырой овощ. Как ее кушать сырой, спросите вы? Ведь привыкли к тыквенным кашам, пирогам, супам и т.д. А вот как! Тыкву можно нарезать кусочками или натереть на терке, для вкуса можно добавить орехи и мед. Также она прекрасно сочетается с измельченным яблоком и лимонным соком.

Фото: pinterest.com

Спелую сырую тыкву кладут в салаты, ее добавляют в коктейли, из нее выжимают сок. Тыквенный сок пьют свежим и даже консервируют на зиму.

Кому не стоит употреблять тыкву

Однако будьте осторожны — кулинарные эксперименты со свежей тыквой полезны не всем. Воздержаться от употребления сырого овоща следует пожилым людям и тем, у кого проблемы с пищеварительной системы.

Запрещается давать сырую тыкву маленьким детям, чтобы не навредить их здоровью. Сырой овощ может вызвать брожение в неокрепшем кишечнике и спровоцировать у малышей колики.

Диабетикам стоит обратить внимание на очень высокий гликемический индекс тыквы, а это значит, что ее потребление может вызвать внезапные скачки сахара в крови. Поэтому ее лучше не употреблять людям, которые страдают сахарным диабетом.

Этот овощ обладает ощелачивающими свойствами и довольно сильно угнетает кислотную среду. Это может быть опасно для тех, кто страдает гастритом с пониженной кислотностью и при любых других нарушениях кислотно-щелочного баланса. Также от тыквы лучше отказаться людям с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки.

Кроме того, специалисты не советуют употреблять неспелую тыкву, ведь она может вызвать сильные кишечные колики.

Безотходное производство

Существует множество замечательных блюд с использованием тыквы, которые помогут разнообразить ваше меню. Ее запекают с ароматными травами и специями, а также добавляют в жаркое и котлеты. Из тыквы делают оладьи, она входит в состав каш и супов. Сладкий овощ добавляют в бисквиты, шарлотки, пудинги, кексы, запеканки и пирожки.

Вместе с тем тыква — настоящее безотходное производство. Ее эластичные волокна, которые ранее удерживали семена, применяют при лечении вен. Мякоть овоща употребляют в пищу и применяют в косметологии (из нее делают маски).

Тыквенные семечки — любимое лакомство детей и взрослых. Они очень полезны, но имеют высокую калорийность. Норма для человека — 60 грамм белых семян в день. Их лучше есть сырыми (высушенными), хотя в жареном виде они вкуснее.

Фото: pinterest.com

Тыковки маленького размера вместе с кожурой используются в качестве посуды для приготовления и подачи блюда на стол. Это не только вкусно, но и очень красиво!

Однако следует знать, что есть кормовые сорта тыквы. Они способны вырастать до гигантских размеров и используются в качестве корма для животных. Кожура у такой тыквы очень твердая, а мякоть жесткая и пресная. Людям нравятся только семена таких тыкв.

Тыквенная закуска для бутербродов

Для приготовления этого блюда лучше брать тыкву сладких сортов, например мускатную.

Ингредиенты:

500 г тыквы;

100 г лука;

3 ст. л. растительного масла;

30 г сливочного масла;

50 г плавленого сыра;

3 зубчика чеснока;

соль и перец — по вкусу.

Мелко нарежьте репчатый лук и обжарьте его на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистого цвета.

Почистите и натрите тыкву на крупной терке. Затем выложите ее к обжаренному луку и добавьте сливочное масло. Перемешивайте тыкву до тех пор, пока сливочное масло полностью не растопится. Готовьте тыкву с луком 10–15 минут до мягкости. Все зависит от того, насколько спелая тыква. Мускатная обычно готовится быстро.

Когда жидкость испарится, добавьте к тыкве натертый плавленый сыр, можно со вкусом бекона или грибов. Посолите и поперчите по вкусу и накройте крышкой, чтобы сыр расплавился. Через 2 минуты снимите тыкву с плиты.

Затем почистите и измельчите до кашицы чеснок и добавьте его к тыкве. Всю эту ароматную роскошь перемешайте и разложите на подсушенный хлеб.

Фото: pinterest.com

Тыква по-гречески

Закуска получается ароматной и пикантной за счет чеснока, сухого базилика и перца, а томатная паста придает ей кислые нотки.

Ингредиенты:

400 г тыквы;

1 зубок чеснока;

1 ч. л. томатной пасты;

1 ч. л. сушеного базилика;

2 ст. л. воды;

1 ст. л. оливкового масла;

соль, перец — по вкусу.

Очистите тыкву от кожуры. Мякоть нарежьте крупными кубиками. В сковороде с растительным маслом обжаривайте тыкву до румяности со всех сторон минут 5–7, помешивая. Добавьте в сковороду соль, перец и сушеный базилик, а затем томатную пасту. Чеснок измельчите и также добавьте к тыкве. Хорошенько все перемешайте.

Переложите тыкву в форму для запекания. Влейте в форму воду. Накройте форму фольгой и запекайте тыкву в разогретой до 180 градусов духовке в течение получаса.

Фото: pinterest.com

Готовую тыкву достаньте из духовки и подавайте как гарнир или горячую закуску. Кстати, за счет того, что тыкву сначала обжаривают и после доводят до готовности в духовке, она получается мягкой и сочной.

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