Невероятно вкусно: рецепт грибного соте с пармезаном и чесноком

Грибное соте – это лучший рецепт, когда вам нужно быстро использовать большое количество грибов.

Для рецепта грибного соте подойдут любые грибы, которые у вас есть. Это легкое блюдо будет отличным гарниром к мясу, прекрасной подливкой для каши или закуской, которую можно подать с тостами. Соте из жареных грибов с чесноком и пармезаном будет вкусным и в горячем, и в холодном виде. Приготовьте на ужин грибное соте, рецептом которого поделился сайт Shuba.

Ингредиенты:

шампиньоны – 1 кг;

масло сливочное – 1 ст. л.;

чеснок – 4 зубчика;

орегано – по вкусу;

молотый перец чили – по вкусу;

сливки – 1 стакан;

пармезан тертый – 0,5 стакана;

петрушка – 1 пучок;

сок лимона – 2 ст. л.;

кориандр, мускатный орех, смесь специй для грибов – по желанию.

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Приготовление

Шаг 1

Промойте шампиньоны под проточной водой и обсушите их на бумажном полотенце.

Шаг 2

Нарежьте грибы на пластинки или кубики, как вам больше нравится.

Шаг 3

Разогрейте на среднем огне сковороду, растопите на ней сливочное масло (по желанию можно смешать с растительным или полностью заменить на него).

Шаг 4

Выложите грибы в разогретое масло и тушите, пока не выпарится весь сок, а грибы не станут золотистыми. Не забывайте периодически помешивать, чтобы грибы не подгорели, а жидкость быстрее испарялась.

Шаг 5

Чеснок мелко порубите ножом или пропустите через пресс, добавьте в сковороду и перемешайте.

Шаг 6

Добавьте по вкусу все остальные специи, перемешайте и обжаривайте грибы еще минуту. Затем влейте сливки, еще раз перемешайте и добавьте лимонный сок.

Шаг 7

Пармезан натрите на терке и добавьте в сковороду. Готовьте помешивая несколько минут, пока соус не загустеет.

Шаг 8

Попробуйте соус, посолите и поперчите по вкусу. Еще раз перемешайте и выключите огонь.

Шаг 9

Перед подачей посыпьте соте мелко нарезанной зеленью петрушки.

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