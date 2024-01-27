Можно просто влюбиться! Рецепт итальянского яблочного пирога с миндальной мукой
Миндальная мука придает пирогу изумительный ореховый привкус, а добавление йогурта в тесто делает его очень сочным.
Итальянский пирог Torta di mele наполнит дом ароматами яблок и корицы. Он идеально подходит для чаепития, прост в приготовлении и необыкновенно вкусен. Будьте готовы к тому, что вы просто влюбитесь в этот яблочный пирог, попробовав первый кусочек. Рецептом яблочного пирога поделился сайт Shuba.
Для этого пирога лучше всего подойдут яблоки зимних сортов Гренни Смит или Голден – сочные, хрустящие, которые хорошо держат форму при запекании.
Ингредиенты
Для яблок:
- масло сливочное – 20 г;
- яблоки – 6 шт.;
- сахар – 65 г;
- корица молотая – 0,5 ч. л.
Для пирога:
- масло сливочное – 175 г;
- сахар – 200 г;
- яйца куриные – 4 шт.;
- мука пшеничная – 300 г;
- мука миндальная – 100 г;
- разрыхлитель – 1 ч. л. с горкой;
- сода – 0,5 ч. л.;
- корица молотая – 0,5 ч. л.;
- соль – 0,5 ч. л.;
- греческий йогурт – 300 г;
- сахарная пудра – 2,5 ст. л.
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Приготовление
Шаг 1
Заранее достаньте из холодильника яйца и сливочное масло. Они должны согреться до комнатной температуры.
Шаг 2
Включите духовку нагреваться до 180 градусов. Подготовьте стеклянную форму для выпечки, так как пирог лучше подавать к столу прямо в форме. Смажьте форму сливочным маслом. Размер формы – 23*33 см.
Шаг 3
Яблоки очистите от кожуры и семян и нарежьте ломтиками. Добавьте к яблокам сахар, корицу и перемешайте.
Шаг 4
В отдельной миске взбейте миксером сливочное масло с сахаром до кремообразной консистенции. На это уйдет около 3 минут.
Шаг 5
По одному добавьте яйца в масло с сахаром. После добавления каждого яйца взбивайте смесь до однородного состояния.
Шаг 6
В другую миску просейте пшеничную муку с разрыхлителем, добавьте миндальную муку, соду, корицу и соль. Перемешайте сухие ингредиенты.
Шаг 7
В масляно-яичную смесь добавьте мучную и грубо перемешайте лопаткой. Влейте йогурт и быстро перемешайте до однородности. Такое тесто не нужно долго вымешивать, чтобы пирог не получился слишком плотным.
Шаг 8
Выложите на дно формы половину яблок равномерным слоем. Сверху выложите тесто и разровняйте его лопаткой. Оставшиеся яблоки выложите сверху рядами, кругами или хаотично – сделайте так, как подсказывает ваш эстетический вкус.
Шаг 9
Отправьте пирог в духовку примерно на час. Если ваша духовка печет не очень равномерно, разверните форму в середине выпечки. Готовность пирога проверяйте деревянной шпажкой – она должна выходить из пирога сухой, без налипшего сырого теста.
Шаг 10
Готовый яблочный пирог поставьте прямо в форме на решетку, чтобы он быстрее остыл. Через минут 10 посыпьте сверху сахарной пудрой. Если вы большой любитель корицы, можете добавить ее в посыпку.
Шаг 11
Остывший пирог подавайте прямо в форме и нарезайте на порции уже на столе.
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