Можно просто влюбиться! Рецепт итальянского яблочного пирога с миндальной мукой

Миндальная мука придает пирогу изумительный ореховый привкус, а добавление йогурта в тесто делает его очень сочным.

Итальянский пирог Torta di mele наполнит дом ароматами яблок и корицы. Он идеально подходит для чаепития, прост в приготовлении и необыкновенно вкусен. Будьте готовы к тому, что вы просто влюбитесь в этот яблочный пирог, попробовав первый кусочек. Рецептом яблочного пирога поделился сайт Shuba.

Для этого пирога лучше всего подойдут яблоки зимних сортов Гренни Смит или Голден – сочные, хрустящие, которые хорошо держат форму при запекании.

Ингредиенты

Для яблок:

масло сливочное – 20 г;

яблоки – 6 шт.;

сахар – 65 г;

корица молотая – 0,5 ч. л.

Для пирога:

масло сливочное – 175 г;

сахар – 200 г;

яйца куриные – 4 шт.;

мука пшеничная – 300 г;

мука миндальная – 100 г;

разрыхлитель – 1 ч. л. с горкой;

сода – 0,5 ч. л.;

корица молотая – 0,5 ч. л.;

соль – 0,5 ч. л.;

греческий йогурт – 300 г;

сахарная пудра – 2,5 ст. л.

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Приготовление

Шаг 1

Заранее достаньте из холодильника яйца и сливочное масло. Они должны согреться до комнатной температуры.

Шаг 2

Включите духовку нагреваться до 180 градусов. Подготовьте стеклянную форму для выпечки, так как пирог лучше подавать к столу прямо в форме. Смажьте форму сливочным маслом. Размер формы – 23*33 см.

Шаг 3

Яблоки очистите от кожуры и семян и нарежьте ломтиками. Добавьте к яблокам сахар, корицу и перемешайте.

Шаг 4

В отдельной миске взбейте миксером сливочное масло с сахаром до кремообразной консистенции. На это уйдет около 3 минут.

Шаг 5

По одному добавьте яйца в масло с сахаром. После добавления каждого яйца взбивайте смесь до однородного состояния.

Шаг 6

В другую миску просейте пшеничную муку с разрыхлителем, добавьте миндальную муку, соду, корицу и соль. Перемешайте сухие ингредиенты.

Шаг 7

В масляно-яичную смесь добавьте мучную и грубо перемешайте лопаткой. Влейте йогурт и быстро перемешайте до однородности. Такое тесто не нужно долго вымешивать, чтобы пирог не получился слишком плотным.

Шаг 8

Выложите на дно формы половину яблок равномерным слоем. Сверху выложите тесто и разровняйте его лопаткой. Оставшиеся яблоки выложите сверху рядами, кругами или хаотично – сделайте так, как подсказывает ваш эстетический вкус.

Шаг 9

Отправьте пирог в духовку примерно на час. Если ваша духовка печет не очень равномерно, разверните форму в середине выпечки. Готовность пирога проверяйте деревянной шпажкой – она должна выходить из пирога сухой, без налипшего сырого теста.

Шаг 10

Готовый яблочный пирог поставьте прямо в форме на решетку, чтобы он быстрее остыл. Через минут 10 посыпьте сверху сахарной пудрой. Если вы большой любитель корицы, можете добавить ее в посыпку.

Шаг 11

Остывший пирог подавайте прямо в форме и нарезайте на порции уже на столе.

Итальянский яблочный пирог с миндальной мукой Фото: Pixabay

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