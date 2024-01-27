Лазанья на скорую руку: простой рецепт с тонким лавашом
Попробуйте приготовить лазанью с тонким лавашом и наслаждайтесь вкусным ужином уже через 45 минут.
Лазанья – это традиционное блюдо итальянской кухни, которое готовят в печи из тонких листов теста, переложенных всевозможными начинками, сырами и соусами. Если вы не очень дружны с тестом, в супермаркетах можно купить уже готовые листы теста для лазаньи, которые выпускают многие производители макаронных изделий. Но есть вариант еще проще и быстрее – использовать листы лаваша. Такая лазанья готовится быстрее, пропекается лучше и пропорция теста в готовом блюде получается меньше. Рецептом лазаньи на скорую руку с лавашом поделился сайт Shuba.
Ингредиенты:
- тонкий лаваш – по вкусу;
- свиной фарш – 300 г;
- помидоры – 2 шт.;
- лук репчатый – 1 шт.;
- сыр твердый – 60 г;
- мука пшеничная – 1 ст. л.;
- молоко – 125 мл;
- масло сливочное – 30 г;
- масло – 3 ст. л.;
- соль – по вкусу;
- перец черный молотый – по вкусу;
- мускатный орех молотый – на кончике ножа.
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Приготовление
Шаг 1
Разогрейте на сильном огне сковороду с растительным маслом. Выложите фарш и обжарьте его, интенсивно помешивая 5-10 минут.
Шаг 2
Когда фарш начнет подрумяниваться, добавьте по вкусу соль и перец, перемешайте и выключите огонь. Переложите фарш в отдельную миску.
Шаг 3
Лук и помидоры нарежьте мелкими кубиками.
Шаг 4
В ту же сковороду, где жарился фарш, добавьте немного масла, выложите лук и пассеруйте на небольшом огне до мягкости. На это уйдет около 5 минут.
Шаг 5
Добавьте в сковороду помидоры, посолите по вкусу и тушите овощи еще 5 минут. Вы можете использовать вместо свежих помидор томаты, консервированные в собственном соку или томатную пасту – с ними цвет и вкус соуса будет более насыщенным.
Шаг 6
Разрежьте лаваш на куски по размеру формы, в которой вы будете запекать лазанью. Вам понадобится минимум 5 листов лаваша, чтобы между ними разложить по два слоя фарша и овощной начинки.
Шаг 7
Приготовьте соус для лазаньи. В сотейнике на среднем огне обжарьте муку до золотистого цвета. Влейте теплое молоко тонкой струйкой, активно перемешивая муку, чтобы она не свернулась комочками. Добавьте соль и мускатный орех. Доведите соус до кипения и выключите огонь.
Шаг 8
Разогрейте духовку до 180 градусов. Подготовьте форму для запекания: обильно смажьте дно и борта формы сливочным маслом.
Шаг 9
Налейте на дно формы немного соуса, чтобы он покрыл его тонким слоем. Соберите лазанью слоями, чередуя их листами лаваша:
- половина фарша;
- половина лука с томатами:
- оставшийся фарш;
- еще один овощной слой.
Накройте овощной слой последним листом лаваша и залейте все белым соусом.
Шаг 10
Второй вариант сборки:
- Смешайте фарш с овощами.
- На каждый лист лаваша выкладывайте начинку и поливайте ее сверху небольшим количеством соуса.
- На верхний слой лаваша вылейте весь белый соус – его должно быть много.
Шаг 11
Выпекайте лазанью в духовке 20 минут. Затем достаньте форму из духовки, посыпьте лазанью тертым сыром и отправьте в духовку еще на 10-15 минут до образования золотистой сырной корочки.
Шаг 12
Готовую лазанью нарежьте на порционные куски в форме, переложите на тарелки и посыпьте свежей мелко нарезанной зеленью.
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