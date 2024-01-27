"Пирог в огне" из Эльзаса: удивительный тарт Фламбе с луком и беконом
Тарт Фламбе печется всего пару минут, а всего на готовку у вас уйдет не больше получаса.
Тарт Фламбе или Фламмекуче – это фирменной блюдо эльзасской кухни, в которой исторически смешались кулинарные традиции Франции и Германии. Название тарта дословно переводится как "пирог в огне", а внешне он похож на тонкую пиццу с беконом и луком. Рецептом тарта Фламбе поделился сайт Smak.ua.
Интересна история появления этого блюда. Его придумали эльзасские пекари, чтобы проверять готовность своих дровяных печей к выпечке хлеба. Для этого еще красные угли разгребались в стороны и на освободившееся место выкладывали лепешку из простого тонкого теста. Если температура в печи была достаточно высокой, то такая лепешка выпекалась за 1-2 минуты, а ее края должны был почти сгореть.
Но рачительная натура пекарей не позволяла им просто потратить кусок теста и затем выбросить его. Поэтому они придумали начинку из простых продуктов, которые всегда были под рукой. Такой тарт уже можно было использовать как быстрый перекус посреди рабочего дня.
В оригинальном рецепте используется сыр блан или крем-фреш, но в разных его вариациях добавляются и другие сорта сыра, например, Грюйер или Мюнстер.
Ингредиенты
Для основы:
- пшеничная мука – 140 г;
- растительное масло – 1 ст. л.;
- соль – 1/4 ч. л.;
- вода – 60 мл.
Для начинки:
- бекон – 65 г;
- небольшая луковица – 1 шт.;
- сливочное масло – 0,5 ст. л.;
- сливки или жирная сметана – 3 ст. л.;
- мускатный орех – щепотка;
- соль – щепотка;
- перец – щепотка;
- сыр – по вкусу.
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Приготовление
Шаг 1
Замесите простое тесто из муки, растительного масла, воды и соли. Вымесите его до гладкости, заверните в пищевую пленку и оставьте отдыхать, пока готовите начинку.
Шаг 2
Бекон нарежьте полосками, подрумяньте на сухой сковороде и выложите на тарелку.
Шаг 3
В ту же сковороду добавьте сливочное масло, нарезанный соломкой лук и обжаривайте, постоянно помешивая, пока лук не начнет приобретать золотистый цвет, и выложите его на отдельную тарелку. Не пережарьте лук, чтобы он не сгорел в духовке.
Шаг 4
Добавьте в сливки мускатный орех, соль и перец. Хорошо перемешайте.
Шаг 5
Разогрейте духовку до максимальной температуры (в бытовых духовках обычно это 230-250 градусов). Противень застелите пергаментом.
Шаг 6
Присыпьте стол мукой. Раскатайте тесто в тонкий овальный пласт по размеру противня и переложите его на пергамент.
Шаг 7
Смажьте лепешку сливками со специями, отступив от края около 1 см.
Шаг 8
Выложите на сливки обжаренный лук и бекон. Сверху натрите на терке любой сыр, который хорошо плавится при нагревании.
Шаг 9
Выпекайте тарт в духовке, пока края теста не станут коричневого цвета, а сверху не образуется золотистая сырная корочка. Время выпечки зависит от мощности духовки.
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