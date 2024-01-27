Настоящая паста карбонара: правильный рецепт без сливок (видео)

Чаще всего для пасты карбонара используются спагетти, но вы можете взять и другие макароны, которые у вас есть или те, которые вам больше по вкусу.

Настоящая паста карбонара готовится без добавления сливок. В соусе к пасте используются исключительно яичные желтки, которые в процессе приготовления приобретают нежную кремовую текстуру. Аутентичным рецептом пасты карбонара поделился канал "Кус кус".

Ингредиенты

спагетти – 400 г;

бекон – 400 г;

чеснок – 2 зубчика;

яичные желтки – 4 шт.;

пармезан тертый – 100 г;

перец черный молотый – по вкусу.

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Приготовление

Шаг 1

Спагетти отварите по инструкции на упаковке, сократив время варки на 1 минуту. Когда макароны сварятся, откиньте их на дуршлаг, чтобы стекла вода. Оставьте стакан этого отвара для приготовления соуса.

Шаг 2

Бекон нарежьте мелкими кубиками. Чеснок выдавите через пресс.

Шаг 3

Разогрейте сковороду, выложите на нее бекон и обжарьте несколько минут, чтобы из него вытопился жир, а сам бекон подрумянился.

Шаг 4

Влейте в сковороду примерно треть стакана воды, которая осталась от варки спагетти, хорошо перемешайте и выключите огонь.

Шаг 5

Пармезан натрите на мелкой терке. Отделите яичные желтки от белков. Взбейте желтки венчиком, смешайте с сыром и щедро приправьте черным молотым перцем.

Шаг 6

Добавьте к желткам и сыру бекон со сковороды и быстро перемешайте вилкой или венчиком, чтобы желтки не свернулись. В результате должен получиться густой соус с кремовой текстурой.

Шаг 7

Разложите спагетти по тарелкам, полейте их соусом, дополнительно посыпьте сырной крошкой и немедленно подавайте, пока соус не остыл.

Паста карбонара без сливок - правильный рецепт

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