Азу с курицей по-татарски: вкусное сытное блюдо за полчаса

Чтобы порадовать себя и близких вкусным блюдом, вам понадобятся куриное филе, картофель, соленые огурцы и полчаса свободного времени на готовку.

Азу – это сытное блюдо татарской кухни, которое готовится очень быстро и просто. Нежное куриное филе и картошка, обжаренные до золотистой корочки, и соус из помидор и сладкого перца – это очень вкусно! Рецептом азу по-татарски поделился сайт Shef Donna.

Ингредиенты:

куриное филе – 450 г;

картошка – 600 г;

соленые огурцы – 200 г;

лук – 100 г;

помидоры – 300 г;

сладкий перец – 50 г;

мука пшеничная или кукурузный крахмал – 30 г;

красный острый перец – 0,5 ч. л.;

соль, любимые приправы – по вкусу;

растительное масло – для жарки;

свежая зелень – для подачи.

Читайте также:

Неповторимый вкус грузинской кухни: кассический рецепт сациви с курицей

Куриная грудка по-аджарски: рецепт идеального блюда к ужину

Рецепт быстрого мексиканского перекуса: кесадилья с курицей за 30 минут

Приготовление

Шаг 1

Куриное филе нарежьте крупными кусочками. В пакет насыпьте муку или крахмал, туда же положите курицу. Закройте пакет и хорошо его потрусите, чтобы кусочки запанировались.

Шаг 2

Разогрейте глубокую сковороду или сотейник с растительным маслом и обжарьте кусочки курицы до золотистого цвета.

Шаг 3

Помидоры и сладкий перец измельчите блендером в пюре. Вместо свежих овощей можно взять замороженные или томатную и перечную пасту. Если у вас нет ни перца, ни перечной пасты, добавьте молотую паприку по вкусу.

Шаг 4

Лук нарежьте мелким кубиком и добавьте в сковороду к курице и обжаривайте несколько минут до прозрачности лука.

Шаг 5

Приправьте по вкусу солью, перцем и любимыми специями. Добавьте овощное пюре или томатную пасту, хорошо перемешайте и готовьте еще 5-7 минут.

Шаг 6

Соленые огурцы (без уксуса) нарежьте кубиками. Добавьте огурцы к курице и перемешайте. Накройте сковороду крышкой, уменьшите огонь, готовьте еще 10 минут и выключите огонь.

Шаг 7

Картофель помойте, очистите и нарежьте соломкой. Промойте его в холодной воде и хорошо обсушите бумажным полотенцем.

Шаг 8

Обжарьте картофель отдельно во фритюрнице или в казане до золотистого цвета. Солить картофель не нужно.

Шаг 9

Готовый картофель переложите в сковороду к курице, перемешайте и сразу раскладывайте по тарелкам.

Шаг 10

Перед подачей посыпьте азу мелко нарезанной свежей зеленью.

Читайте также:

Вкусный итальянский ужин: простой рецепт ризотто с курицей и грибами

Запеканка с курицей, сыром и луком по-французски: сытное блюдо для всей семьи

Жульен с курицей, картошкой и грибами в горшочках: простое и аппетитное блюдо