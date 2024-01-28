Тесто для блинов без комочков: три простых совета

Следуйте всего нескольким простым советам, чтобы избавиться от комочков и приготовить идеальное тесто для блинов.

Вы мечтаете об идеальных воздушных блинчиках? Следуйте нескольким простым советам кулинаров французского сайта cuisinesAz, чтобы избавиться от комочков и приготовить идеальное тесто для блинов.

Просеивайте муку

Главное в тесте для блинов — чтобы мука не собиралась в комочки в жидком тесте. Для этого обязательно просеивайте ее перед добавлением. Специалисты объяснили, что когда муку пропустить через сито, то добавляя ее в миску, вы эффективно распределите зернышки и получите жидкую порошкообразную текстуру без кусочков.

Если вы выбрали жидкую муку, а не классическую, все шансы на вашей стороне.

Фото: pinterest.com

Следите за температурой

Если вы храните яйца в холодильнике, как и многие из нас, не забудьте достать их заранее. Чтобы тесто получилось однородным, они должны быть комнатной температуры.

Что касается молока, на этот раз найдите время, чтобы слегка нагреть его, но не доводить до кипения! Достаточно нагреть его в микроволновой печи или пару секунд в кастрюле на несколько градусов, и тогда его будет легче развести — молоко лучше смешивается с мукой, когда оно горячее.

Фото: pinterest.com

Удалите комочки

Поскольку ни один совет не является на 100% безупречным, может случиться так, что в тесте для блинов все же появятся нежелательные комочки. Эксперты подсказывают, как устранить их легко и без усилий. Если у вас есть миксер или блендер, просто взбейте тесто. Этот способ эффективнее, чем венчик или даже электрический миксер, и позволяет сделать ваше тесто идеальным.

Фото: pinterest.com

Если же у вас нет этих чудесных устройств, не проблема. Достаньте сито и процедите тесто для блинов так же, как вы просеивали муку. Комочки останутся на сите, и вам останется только раздавить их деревянной ложкой, а затем снова замесить тесто.

Ранее Фокус публиковал рецепт блинного торта с нежным кремом. Торт из тонких блинов приготовить куда проще, чем более традиционный торт с коржами, которые нужно выпекать в духовке. Блинчики дополняются нежным кремом и свежими ягодами и фруктами.