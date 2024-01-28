Как сохранить остроту и ясность ума с возрастом: 7 способов стимулировать мозг

Мозг, как и тело, нуждается в стимуляции и нагрузке. Чтобы сохранить здоровье мозга как можно дольше, существует несколько проверенных способов.

С возрастом наш мозг претерпевает как структурные, так и функциональные изменения. Со временем это может привести к снижению когнитивных способностей, памяти и даже эмоциональной регуляции. Определенные факторы образа жизни могут ускорить старение мозга, и наша генетика также играет свою роль. Однако если ві постоянно будете стимулировать свой мозг и постоянно давать ему работу, этого можно избежать, рассказала Кэрри Дитцель, доктор философии, директор отдела "Геропсихология и нейропсихология" в отделении поведенческого здоровья на Бейкер-стрит в Лондоне, и другие эксперты в блоге писательницы Марты Стюарт.

"Подобно мышцам и старой поговорке: "Если вы их не используете, вы их потеряете", использование мозга может помочь защитить его в некоторой степени от типичного ухудшения и замедления памяти", — говорит Дитцель.

По ее словам, целенаправленные действия по улучшению здоровья мозга возвращают контроль в ваши руки, что очень обнадеживает и может даже помочь вам продолжать уделять приоритетное внимание своему здоровью.

Побольше физической активности

Физические упражнения — одна из лучших вещей, которые могут принести пользу не только телу, но и мозгу. Дитцель советует выбрать занятие, которое вам нравится и которое конкретно нацелено на ваше сердце и сердечно-сосудистую систему. Это могут быть быстрые прогулки, йога, пилатес, силовые упражнения или плавание.

"Переосмыслите свое представление о тренировках, переходя от простой потери веса или тонуса мышц к здоровью мозга. Часто мы теряем мотивацию к тренировкам, если не наблюдаем результатов в виде потери килограммов на весах. Но если вы можете напомнить себе, что каждый раз, когда вы тренируетесь, вы даете своему мозгу дополнительную дозу и потенциально защищаете его от снижения когнитивных функций, тогда вы, возможно, обретете дополнительную мотивацию и почувствуете позитивное отношение к этому занятию", – подчеркивает Дитцель.

Слушайте разную музыку

Прослушивание музыки мгновенно влияет на настроение, а также на здоровье мозга.

"Было доказано, что увлечение различными стилями музыки оказывает положительное воздействие как на эмоциональные, так и на когнитивные функции мозга. Это может повлиять на процессы обучения и памяти, способствовать развитию слуховых навыков, а также улучшить внимание и память, что делает его ценной практикой для общего здоровья мозга", – рекомендует Надя Кументас, доктор натуропатической медицины.

Попробуйте создавать плейлисты разных жанров и используйте музыку в течение дня, чтобы поднять настроение и зарядиться энергией.

Выберите мотивационную музыку для упражнений, успокаивающую – для отдыха и вдохновляющие треки – для творческой работы.

Подбор музыки под настроение и занятия стимулирует работу мозга Фото: Freepik

Общайтесь с друзьями

Люди — социальные существа. Поддержание здоровых отношений с друзьями и семьей — отличный способ стимулировать свой мозг и чувствовать себя лучше.

"Здоровые отношения важны, особенно с возрастом, по многим причинам. Они могут обеспечить поддержку, которая имеет решающее значение при переходном периоде и изменениях в здоровье, которые происходят с возрастом, а также уменьшить изоляцию. Одиночество часто приводит к депрессии, которая провоцирует снижение физической активности и потребления питательных веществ", – объясняет Пунам Десаи, доктор медицинских наук, врач отделения неотложной помощи и эксперт по долголетию из Нью-Йорка.

Проведение времени с другими также дает чувство цели и принадлежности, и даже повседневные разговоры и дискуссии могут оказаться очень стимулирующими.

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Читайте книги

Отложите телефон и возьмите книгу. Предпочитаете ли вы насыщенный любовный роман, увлекательную научно-популярную литературу или мрачную загадку, чтение принесет массу преимуществ для вашего мозга. Оно вдохновляет на критическое мышление, расширяет словарный запас и язык, улучшает концентрацию и помогает памяти, когда вы следите за сюжетными линиями, запоминаете новую информацию.

Управляйте своим стрессом

Плохо управляемый хронический стресс может нанести серьезный ущерб нервной системе, а также эмоциональному и психическому здоровью. Исследования показывают, что это также может негативно повлиять на физическое благополучие.

"Когда стресс высок, мы подвергаемся риску возникновения чувства тревоги и печали, которые могут привести к таким вещам как плохой аппетит, ухудшение сна и изменения в концентрации и внимании. Если старение уже влияет на ваше мышление, стресс может только усугубить эти трудности", – предупреждает Дитцель.

Она предлагает мысленно отслеживать уровень стресса. Выясните, что вызывает у вас стресс и какие действия помогают уменьшить эти чувства. Также вспомните, какие занятия в прошлом приносили вам радость и сводили к минимуму беспокойство.

Найдите хобби, которые создают ощущение цели

Ощущение сильной целеустремленности — важнейшая часть человеческого опыта, и, возможно, с возрастом это становится еще более важным.

"Когда мы прощаемся с некоторыми ролями и обязанностями, которые мы выполняли ранее в жизни, например, с заботой о детях или нашими занятиями, мы склонны к замкнутости, неудовлетворенности и потенциальной недостаточной стимуляции жизнью. Это может быть фактором риска", – продолжает доктор.

Хобби не только успокаивает, но и развивает творческое мышление и навыки, не давая мозгу лениться Фото: miridei.com

Разрешите себе лениться

Хотя скуку часто рассматривают как негативное состояние ума, доктор Кументас ссылается на исследование, которое показало, что время прокрастинации может на самом деле вызвать повышение творческих способностей, саморефлексии и навыков решения проблем.

"Например, исследования выявили, что скука может побудить людей искать более стимулирующие и творческие занятия, что способствует будущему планированию и личному развитию. Кроме того, скука может выступать в качестве мотивационного инструмента, подталкивая людей к достижению новых целей и возможностей обучения", – считает Кументас.

Выделяйте 20–30 минут каждую неделю, чтобы практиковать осознанность и изучать окружающую среду — без телефонов, музыки, телевизора и других отвлекающих факторов.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.

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