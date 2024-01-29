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К посту или диете: рецепт макового пирога

Виктория Сытняк
Фото: Євген Клопотенко | Маковый пирог

Для приготовления ароматной выпечки нам понадобится меньше часа. Чернослив можно заменить курагой, цукатами или другими сухофруктами.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассказывает, как пост или диету сделать сладкими и вкусными. Рецептом макового пирога с черносливом ресторатор делится на своем сайте.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

  • 400 мл масла;
  • 200 мл воды;
  • 200 г сахара;
  • ⅓ ч.л. соли;
  • 2 ч.л. ванильного сахара;
  • 100 г мака;
  • 2 ч.л. корицы;
  • 150 г чернослива;
  • 800 г муки;
  • 4 ч.л. разрыхлителя.

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Пока духовка разогревается до 180 градусов, в большую миску вливаем 400 мл масла и 200 мл воды. Не смешиваем их, просто помещаем вместе. Всыпаем туда же 200 г сахара и ⅓ ч.л. соли, слегка мешаем.

После этого всыпаем 2 ч.л. ванильного сахара, 100 г мака и 2 ч.л. корицы, мешаем венчиком. Нарезаем 150 г чернослива (каждый начетверо) и добавляем к другим ингредиентам.

Всыпаем 800 г муки и 4 ч.л. разрыхлителя, мешаем до однородности, чтобы не было комочков.

Выливаем тесто в квадратную форму размером примерно 24 на 24 см. Печем пирог 40 минут. Его можно подавать как горячим, так уже охлажденным, нарезав перед тем на квадратики.

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