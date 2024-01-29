Простой рецепт лазаньи с соусом бешамель

Слово "лазанья" происходит из Древней Греции. Раньше оно звучало, как laganon — плоские листы теста для пасты прямоугольной или квадратной формы, запеченные или обжаренные на огне.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассказывает, как легко приготовить лазанью. Рецептом популярного итальянского блюда ресторатор делится на своем сайте.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Для основы:

800-900 г телячьего фарша (или ассорти);

1 стакан томатного сока (или томатного соуса по вкусу);

3 ст. л. оливкового масла;

1 репчатый лук;

3 зубчика чеснока;

2 стебля сельдерея;

100 мл красного сухого вина;

300 г твердого сыра;

70 г пармезана;

15-16 листов лазаньи;

3 веточки базилика (для подачи);

по вкусу соль и перец.

Для соуса бешамель:

800 мл-1 л молока;

80-100 г сливочного масла (+20 г для смазывания формы);

80-100 г муки;

¼ ч. л. молотого мускатного ореха (или натертого);

1-2 щепотки соли.

Пока духовка будет разогреваться до 180 градусов, мы будем готовить соус бешамель. Ру — это основа соуса. Ее готовим в первую очередь. Первый способ приготовления: растопить на сковороде или в сотейнике 80-100 г сливочного масла и добавить столько же муки, прожарить все вместе в течение трех минут. Второй способ: сначала подрумянить муку в сухом сотейнике, постоянно помешивая в течение 1 минуты, пока не появится характерный ореховый аромат и мука не станет немного золотистой. После этого добавляем сливочное масло и все хорошо мешаем венчиком до получения однородной массы.

Переходим к следующему этапу приготовления лазаньи. Тонкой струйкой вливаем 0,8-1 л холодного молока, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. При этом очень важно хорошо мешать соус венчиком.

Завариваем соус, продолжая постоянно помешивать на среднем огне, пока он не будет похожим на жидкую сметану. Добавляем немного соли по вкусу и ¼ ч. л. молотого мускатного ореха, мешаем. Свежий орех стоит натереть на мелкой терке. Соус бешамель готов.

Приступаем к приготовлению соуса болоньезе — мясной составляющей основного блюда. Луковицу и 3 зубчика чеснока нарезаем мелкими кубиками. Разогреваем сковороду с 3 ст. л. оливкового масла и жарим лук с чесноком несколько минут.

Стебли сельдерея (2 шт.) очищаем от грубых волокон и нарезаем тонкими слайсами. Добавляем к сковороде с луком и жарим все вместе еще 2-3 минуты.

Добавляем 800-900 г фарша и, постоянно помешивая деревянной лопаткой, разбиваем его на маленькие кусочки. Добавляем 100 мл красного сухого вина и выпариваем его 5 минут.

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После этого вливаем стакан томатного сока и тушим смесь еще 5-10 минут. Добавляем соль и перец.

Натираем на крупной терке 300 г твердого сыра. Берем прямоугольную керамическую форму для запекания. Смазываем ее 20 г сливочного масла. На дно формы кладем небольшое количество соуса бешамель.

После этого распределяем листы лазаньи, чтобы они покрыли дно формы.

Берем треть соуса болоньезе, равномерно распределяя по листам лазаньи с помощью ложки или лопатки.

После этого добавляем небольшое количество соуса бешамель. Надо, чтобы он равномерно распределился по периметру формы.

Посыпаем третью часть тертого твердого сыра (он тоже должен равномерно распределиться).

После этого накрываем листами лазаньи и проделываем ту же процедуру еще 2-3 раза в зависимости от высоты формы. Последний слой листов лазаньи нужно полить молочным соусом бешамель и посыпать его 70 г пармезана, натертым на мелкой терке.

Ставим лазанью в духовку с температурой 180 градусов на 40-50 минут до появления румяной корочки. Горячее итальянское блюдо достаем из духовки и отставляем на 15 минут, после чего нарезаем порционными кусочками и подаем к столу с листочками базилика и свежемолотым черным перцем.

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