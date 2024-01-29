Почему нельзя говорить "приймати участь" (видео)

Языковед беспокоится о том, чтобы Украина говорила правильно. "Приймати" можно роды, в партию, лекарства.

Известный филолог Александр Авраменко раскрыл одну из самых распространенных ошибок в украинском языке. Об этом педагог рассказал в своем экспресс-уроке.

Языковед привел в пример предложения с ошибочным употреблением слова "приймати": "Команда з Рівного приймає участь у шаховому турнірі".

Александр Авраменко подчеркнул, что "не приймає", а "бере".

"Приймати" можно роды, в партию, лекарства. А "брати" участие или "взяти" участие.

Известный педагог беспокоится о том, чтобы Украина говорила правильно.

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Александр Авраменко

Александр Авраменко — известный педагог, филолог, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Известен своими книгами и экспресс-уроками правильного использования украинского языка, в которых призывает искоренять суржик.

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