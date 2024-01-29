Со свеклой: готовим пиццу в украинском стиле

Пицца — блюдо универсальное, ее начинку можно делать разной. Главное для блюда — это хорошее тесто для основы и тягучий сыр.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассказывает, как добавить итальянской пицце украинских ноток. Рецептом ресторатор делится на своем сайте.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Для теста:

300 г муки;

200 мл кефира;

4 ст. л. подсолнечного масла;

½ ст. л. сахара;

½ ч. л. соли;

½ ст. л разрыхлителя.

Для начинки:

1 запеченная свекла (небольшая);

100 г шампиньонов;

200 г томатов в собственном соку;

1 ст. л. орегано;

200 г домашней колбасы;

80 г сыра;

1 пучок щавеля;

по вкусу соль и перец.

Читайте также:

Рецепт шоколадного бисквита.

Рецепт салата с морковью и капустой.

Рецепт кукурузной каши на молоке.

Для начала включаем духовку разогреваться до 260 градусов.

Тесто: мешаем в большой емкости 300 г муки, 200 мл кефира, 4 ст. л. подсолнечного масла, ½ ст. л. сахара, ½ ч. л. соли и ½ ст. л. разрыхлителя. Замешиваем наше тесто.

Раскатываем тесто в пласт толщиной 5 мм. Выкладываем на пергамент и формируем руками маленькие бортики.

Соус: мешаем 200 г томатов в собственном соку с 1 ст. л. сухого орегано. Цельные томаты нужно сначала размять вилкой или порезать.

Добавляем соус к тесту, равномерно распределяя его ложкой.

Разрезаем 100 г шампиньонов на четыре части (если грибы слишком большие — режем на еще большее количество частей). Уже запеченную свеклу чистим и режем тонкими слайсами.

Кладем кусочки шампиньонов и свеклу сверху на будущую пиццу.

Нарезаем 200 г домашней колбасы тонкими кольцами и кладем на тесто.

Берем 80 г сыра и режем тонкими ломтиками.

Ставим все ингредиенты в разогретую до 260 градусов духовку на 8 минут. Тогда достаем пиццу и кладем сверху сыр. Ставим снова в духовку на 2 минуты. Моем щавель, сушим полотенцем, убирая лишнюю влагу, отрываем длинные стебли и кладем на пиццу.

Читайте также:

Рецепт винегрета с авокадо и орехами.

Рецепт кексов из тыквы.

Рецепт вкусной картошки по-деревенски.