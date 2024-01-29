Со свеклой: готовим пиццу в украинском стиле
Пицца — блюдо универсальное, ее начинку можно делать разной. Главное для блюда — это хорошее тесто для основы и тягучий сыр.
Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассказывает, как добавить итальянской пицце украинских ноток. Рецептом ресторатор делится на своем сайте.
ИНГРЕДИЕНТЫ
Для теста:
- 300 г муки;
- 200 мл кефира;
- 4 ст. л. подсолнечного масла;
- ½ ст. л. сахара;
- ½ ч. л. соли;
- ½ ст. л разрыхлителя.
Для начинки:
- 1 запеченная свекла (небольшая);
- 100 г шампиньонов;
- 200 г томатов в собственном соку;
- 1 ст. л. орегано;
- 200 г домашней колбасы;
- 80 г сыра;
- 1 пучок щавеля;
- по вкусу соль и перец.
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Для начала включаем духовку разогреваться до 260 градусов.
Тесто: мешаем в большой емкости 300 г муки, 200 мл кефира, 4 ст. л. подсолнечного масла, ½ ст. л. сахара, ½ ч. л. соли и ½ ст. л. разрыхлителя. Замешиваем наше тесто.
Раскатываем тесто в пласт толщиной 5 мм. Выкладываем на пергамент и формируем руками маленькие бортики.
Соус: мешаем 200 г томатов в собственном соку с 1 ст. л. сухого орегано. Цельные томаты нужно сначала размять вилкой или порезать.
Добавляем соус к тесту, равномерно распределяя его ложкой.
Разрезаем 100 г шампиньонов на четыре части (если грибы слишком большие — режем на еще большее количество частей). Уже запеченную свеклу чистим и режем тонкими слайсами.
Кладем кусочки шампиньонов и свеклу сверху на будущую пиццу.
Нарезаем 200 г домашней колбасы тонкими кольцами и кладем на тесто.
Берем 80 г сыра и режем тонкими ломтиками.
Ставим все ингредиенты в разогретую до 260 градусов духовку на 8 минут. Тогда достаем пиццу и кладем сверху сыр. Ставим снова в духовку на 2 минуты. Моем щавель, сушим полотенцем, убирая лишнюю влагу, отрываем длинные стебли и кладем на пиццу.
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