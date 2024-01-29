Чорногуз, гайстер: какие существуют названия птиц на украинском (видео)
Известный педагог призывает беречь язык наших предков, углубляя знания и узнавая новые слова. Только птица аист имеет ряд интересных синонимов.
Филолог Александр Авраменко рассказал, какие в украинском языке есть интересные названия птиц. Знаниями известный языковед поделился в одном из своих мини-уроков.
Например, только аист имеет несколько разнообразных названий — чорногуз, гайстер, боцюн, бузько, бусол.
Александр Авраменко рассказал, что "гуз" (гузка, гузно) — это задняя часть. Поскольку у этой птицы она черная, поэтому аист и получил название "чорногуз".
Языковед призывает беречь язык наших предков, углубляя знания и узнавая новые слова.
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Александр Авраменко — известный украинский педагог, исследователь и популяризатор языка, писатель, филолог, литературовед, теле- и радиоведущий. Он известен своими мини-уроками, в которых учит украинцев говорить без ошибок, искореняя суржик. Педагог также издает книги для подготовки к различным экзаменам по языку.
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