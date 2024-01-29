Как вырастить идеальную орхидею: советы и лайфхаки

Фаленопсис, или орхидея-мотылек, лучше всего подходят для выращивания дома. Они довольно неприхотливы, но есть несколько секретов.

Орхидея-мотылек, которая также известна, как орхидея Фаленопсис или лунная орхидея, славится своими эффектными цветами и простотой в уходе. И последнее утверждение верно: за фаленопсисом настолько легко ухаживать, что даже новички в комнатных растениях смогут поддерживать его цветение, что делает эту орхидею идеальным подарком. Как ухаживать за орхидеями, пишет BHG.

Цветы мотыльковой орхидеи бывают разных цветов, включая белый, фиолетовый, розовый, лососевый или желтый, а также есть крапчатые экземпляры. Орхидеи фаленопсис произрастают в теплом и влажном климате Юго-Восточной Азии, Индии, Тайваня, Китая, Новой Гвинеи и Австралии. В дикой природе их часто можно встретить растущими на деревьях, где они могут закрепить свои корни в стволах или ветвях и воспользоваться влагой и рассеяным солнечным светом, проникающим сквозь листву.

Как вырастить мотыльковую орхидею

На открытом воздухе фаленопсис может выжить только в самом теплом климате. Так что лучше всего его растить все-таки в горшке. При выращивании в помещении мотыльковые орхидеи наслаждаются ярким непрямым светом, поэтому вы можете держать их практически в любом месте в ярко освещенной комнате и наслаждаться их потрясающими цветами круглый год.

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Советы по уходу за орхидеей фаленопсис

Свет

Орхидее-мотыльку будет лучше всего в хорошо освещенных местах вашего дома, где она будет защищена от прямых солнечных лучей. Средний или яркий свет из окна, выходящего на юг или запад, будет способствовать цветению этой тропической красавицы в течение длительного периода времени. Эта орхидея тоже переносит слабое освещение, но цветет лучше, когда свет ярче. Расположите растение так, чтобы оно было защищено от прямых полуденных солнечных лучей, которые могут обжечь листья.

Почва и вода

Если вы начинаете с нуля или пересаживаете фаленопсис, посадите его в кусочки коры, или мох-сфагнум. Если вы выращиваете орхидею в почвенной смеси, корни с большей вероятностью загниют и умрут. Как только посадочная среда начнет разрушаться и станет напоминать почву, вероятно, пришло время пересадить растение в контейнер большего размера со свежей корой или мхом.

Орхидея Фаленопсис Фото: Pexels

Орхидеи предпочитают жизнь в сухом климате, по крайней мере, когда дело касается их корней (но влажность – это совсем другая история). Поливайте растение только тогда, когда кора или мох, в котором оно посажено, высыхают (примерно каждые 10–14 дней). Каждый раз, когда вы беретесь за эту работу, позволяйте воде течь через посадочную среду и дренажные отверстия в течение нескольких минут.

Температура и влажность

Орхидеи-мотыльки, как правило, переносят те же температуры, что и люди, поэтому средняя температура в помещении должна сделать ваш фаленопсис счастливым.

Орхидея Фаленопсис

Как и многие тропические растения, мотыльковая орхидея прекрасно себя чувствует во влажной среде. Если уровень влажности в вашем доме низкий (идеальный вариант для растения — 50–70%), вы можете повысить влажность вокруг орхидеи, поместив ее на поднос с галькой. Частично заполните поддон водой, убедившись, что орхидея находится значительно выше ватерлинии. Вода будет постепенно испаряться, увлажняя воздух вокруг растения. Вы также можете повысить влажность, сгруппировав орхидею с другими комнатными растениями.

Удобрения

Орхидеи-мотыльки растут с устойчивой и постоянной скоростью, поэтому для поддержания оптимального здоровья им полезно небольшое регулярное внесение удобрений. Однако орхидеи-мотыльки не терпят перекорма. При определении частоты внесения удобрений учитывайте скорость роста вашего растения. Рассада, вероятно, потребует более частых подкормок, в то время как более старые, медленно растущие растения потребуют менее частых подкормок. Следуйте инструкциям на упаковке и вносите удобрения для орхидей каждые 1–2 недели летом и каждые 3–4 недели зимой.

Обрезка

Орхидеи-мотыльки — это моноподиальные орхидеи, что означает, что рост происходит за счет одного стебля и корневой системы. Для этого типа орхидей обрезка не обязательна, поскольку старые листья имеют тенденцию опадать естественным путем по мере появления новых побегов. Если старые, увядшие стебли, цветы и листья не опадают или если болезнь очевидна, вы можете удалить пораженные части острыми стерильными секаторами. Будьте осторожны и обрезайте стебель чуть выше самого высокого здорового узла, ниже самого нижнего увядшего цветка. Сухие, коричневые стебли можно обрезать до почвы.

Посадка и пересадка

Вашу орхидею, скорее всего, придется пересаживать каждые один-три года, в зависимости от скорости ее роста и условий окружающей среды, но, возможно, ей не понадобится горшок большего размера. Иногда орхидеи-мотыльки перерастают контейнер, но чаще всего орхидеи необходимо пересаживать, чтобы заменить питательную среду. Каждый год ищите признаки того, что ваша орхидея растет в горшке, и проверяйте, не начала ли разрушаться питательная среда. Если какой-либо из этих факторов имеет место, пришло время пересаживать.

Орхидея Фаленопсис

Чтобы уменьшить стресс для растения, подождите, пока орхидея не перестанет цвести — скорее всего, весной или осенью. Выберите горшок такого же размера, как ваш текущий горшок, или чуть больше. Вы также можете повторно использовать имеющийся у вас горшок (при условии, что ваша орхидея не переросла его), но вам придется выбросить кору и заменить ее на новую.

Когда вы будете готовы, достаньте растение из контейнера и аккуратно расчешите корни пальцами. Острыми стерильными ножницами обрежьте мертвые или сморщенные корни. Поместите несколько дюймов новой почвенной смеси для орхидей или смеси коры в новый или чистый контейнер и держите растение в воздухе, пока вы закладываете смесь вокруг корней. Как только ваша орхидея будет надежно закреплена в новом контейнере, полейте ее, как обычно.

Вредители и проблемы

Наиболее распространенные проблемы, поражающие орхидеи, вызваны неправильным поливом. Дайте орхидее слишком много воды, и могут развиться бактериальные заболевания, такие как коричневая или черная гниль. Если он не получит достаточно воды, он может обезвоживаться, терять корни и загнивать. Орхидеи-мотыльки также могут страдать от грибковых заболеваний, таких как пятнистость листьев, поражение листьев и цветов.

Орхидея Фаленопсис

Наиболее распространенными вредителями мотыльковых орхидей являются тля и мучнистый червец. Промойте орхидею и протрите листья, если вы увидите вредителей.

Как размножать мотыльковую орхидею

Для большинства домашних производителей наиболее эффективным методом размножения является рассада, известная как кейкис. Эти крошечные клоны растений развиваются на цветочном стебле и представляют собой совершенно отдельные орхидеи. Вы можете оставить их на растении (некоторые производители предпочитают это), но ростки будут отнимать ресурсы у материнского растения, если их не удалить. Если вы не хотите выращивать кейки в новое растение, просто срежьте его острым стерильным ножом.

Чтобы удалить кейки и вырастить его, подождите, пока он достигнет примерно 6 см в длину, и срежьте его с растения стерильным лезвием, сохраняя при этом корни кейки нетронутыми. Поместите кейки в отдельный горшок с увлажненной средой из коры и ежедневно опрыскивайте росток, пока он приживается в новом контейнере.

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