Глазированные сырки — рецепт приготовления дома. Понадобится всего 4 ингредиента

Глазированные сырки — это творожный десерт с шоколадной, фруктовой или другой глазурью. Глазированные сырки пользуются популярностью среди любителей сладкого и часто являются одним из компонентов десертных столов. Конечно найти эту вкуснятину на полках магазинов проще простого, однако и дома приготовить глазированные сырки также можно с легкостью.

Фокус подготовил рецепт приготовления домашних глазированных сырков из простых ингредиентов.

Ингредиенты

300 граммов творожной массы или жирного творога (можно как домашний, так и из магазина);

30 граммов сливочного масла;

30 граммов кокосовой стружки;

30 граммов сахарной пудры.

Для глазури

200 граммов любимого шоколада;

100 граммов орешков;

25 миллилитров растительного масла.

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Фото: https://odnaminyta.com/

Способ приготовления

Шаг 1

Если для приготовления вы выбрали творог, а не творожную массу, тогда поместите его в миску и разомните до однородности.

Шаг 2

Добавьте к творогу сахарную пудру, кокосовую стружку и предварительно растопленное сливочное масло и тщательно все перемешайте, пока не получите гладкую смесь.

Шаг 4

По желанию добавьте несколько капель пищевого красителя, чтобы сделать творожок определенного цвета. Хорошо перемешайте, чтобы распределить краситель равномерно.

Шаг 5

Из полученной массы сформируйте сначала одинаковые шарики, а уже из них сделайте желаемую форму батончика.

Шаг 6

Выложите готовые сырки на доску или тарелку и поместите в холодильник на 1 час, чтобы они затвердели.

Шаг 7

Тем временем приготовьте глазурь. Для этого на паровой бане или в микроволновке растопите шоколад. К шоколаду добавьте немного растительного масла и предварительно измельченные орешки. Орешки добавляются по желанию.

Шаг 8

Достаньте из холодильника творожные заготовки натяните их на зубочистки и окуните в готовую глазурь. В шоколад можно опустить сырок несколько раз. Снова выложите на доску или тарелку и отправьте в холодильник до полного застывания шоколада.

Приятного аппетита!

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