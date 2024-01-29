Глазированные сырки — рецепт приготовления дома. Понадобится всего 4 ингредиента
Глазированные сырки — это творожный десерт с шоколадной, фруктовой или другой глазурью. Глазированные сырки пользуются популярностью среди любителей сладкого и часто являются одним из компонентов десертных столов. Конечно найти эту вкуснятину на полках магазинов проще простого, однако и дома приготовить глазированные сырки также можно с легкостью.
Фокус подготовил рецепт приготовления домашних глазированных сырков из простых ингредиентов.
Ингредиенты
- 300 граммов творожной массы или жирного творога (можно как домашний, так и из магазина);
- 30 граммов сливочного масла;
- 30 граммов кокосовой стружки;
- 30 граммов сахарной пудры.
Для глазури
- 200 граммов любимого шоколада;
- 100 граммов орешков;
- 25 миллилитров растительного масла.
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Способ приготовления
Шаг 1
Если для приготовления вы выбрали творог, а не творожную массу, тогда поместите его в миску и разомните до однородности.
Шаг 2
Добавьте к творогу сахарную пудру, кокосовую стружку и предварительно растопленное сливочное масло и тщательно все перемешайте, пока не получите гладкую смесь.
Шаг 4
По желанию добавьте несколько капель пищевого красителя, чтобы сделать творожок определенного цвета. Хорошо перемешайте, чтобы распределить краситель равномерно.
Шаг 5
Из полученной массы сформируйте сначала одинаковые шарики, а уже из них сделайте желаемую форму батончика.
Шаг 6
Выложите готовые сырки на доску или тарелку и поместите в холодильник на 1 час, чтобы они затвердели.
Шаг 7
Тем временем приготовьте глазурь. Для этого на паровой бане или в микроволновке растопите шоколад. К шоколаду добавьте немного растительного масла и предварительно измельченные орешки. Орешки добавляются по желанию.
Шаг 8
Достаньте из холодильника творожные заготовки натяните их на зубочистки и окуните в готовую глазурь. В шоколад можно опустить сырок несколько раз. Снова выложите на доску или тарелку и отправьте в холодильник до полного застывания шоколада.
Приятного аппетита!
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