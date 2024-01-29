Хрустящая и сочная узбекская самса — рецепт приготовления в домашних условиях

Самса — это традиционное блюдо крымскотатарской кухни, которое распространилось и во многих других странах Восточной Европы и Азии. Это жареный пирожок из тонкого слоя теста, как правило, в форме треугольника или полумесяца, с различной начинкой внутри. Классическая начинка для самсы включает мясо (обычно говядину или баранину), лук, специи и иногда картофель.

Самса может быть жареной или печеной, а ее вкус может меняться в зависимости от региона. Она является популярной закуской или быстрым снеком во многих странах. Как приготовить настоящую узбекскую самсу у себя дома рассказала кулинарный блогер Юлия Сенич.

Ингредиенты

500 граммов муки;

250 миллилитров воды;

1 чайная ложка соли;

80 граммов сливочного масла для смазывания теста Начинка

500 граммов мяса;

350 граммов лука;

1 чайная ложка соли;

специи по вкусу (зира/перец черный/чили);

кунжут и желток для смазки.

Способ приготовления

Шаг 1

Предварительно просеиваем муку к которой добавляем соль и воду комнатной температуры. Замешиваем до однородности. Мы должны получить туговатое тесто.

Шаг 2

Миску с тестом накрываем пищевой пленкой и оставляем на 30 минут отдохнуть.

Шаг 3

Переходим к приготовлению начинки. Мясо (можно выбрать как свинину, курятину, так и говядину, или любимое на вкус) нарезаем маленькими кусочками. К нему добавляем также мелко измельченный лук.

Шаг 4

К мясу и луку также добавьте специи. Можно добавить любимые по вкусу. Все тщательно перемешайте до однородности.

Шаг 5

Достаем тесто и разделяем на две части. Раскатываем тесто толщиной максимум 1 миллиметр. Другую часть нужно накрыть, чтобы не обветрилась.

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Шаг 6

Раскатанное тесто смазываем предварительно растопленным сливочным маслом, а после скручиваем из него рулетик.

Шаг 7

Готовый рулет разделяем на 8 равных частей. Прижимаем рукой, чтобы получить блинчик и отправляем в морозильную камеру на 20-30 минут.

Шаг 8

Достаем тесто из холодильника и раскатываем каждый кусок теста ориентировочно диаметром 15 сантиметров.

Шаг 9

На каждый кусок выкладываем столовую ложку начинки и защипываем края, чтобы получился треугольник.

Шаг 10

Выкладываем самсу на форму для запекания, смазываем сверху желтком и присыпаем кунжутом.

Шаг 11

Отправляем выпекаться в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 35-45 мин. Приятного аппетита!

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