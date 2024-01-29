8 орехов и семян, которые вернут коже молодость и сияние

Кожа, словно зеркало, отображает состояние нашего здоровья, поэтому заботиться о ней нужно не только с помощью уходовых средств, но и с помощью продуктов питания. Орехи являются источником питательных веществ, которые могут творить чудеса с вашей кожей.

Темные круги под глазами, отеки, морщины, заломы, тусклая кожа — то, что вызывает беспокойство у любой женщины, особенно после 40 лет. Помимо процесса старения, на кожу могут повлиять также такие факторы, как загрязнение окружающей среды, воздействие солнца, стресс и нездоровый образ жизни. Вы не можете избежать этого полностью, но можете минимизировать ущерб, включив в свой рацион орехи и семена для сияющей кожи. Об этом пишет Health Shots.

Орехи и семена способствуют сиянию кожи благодаря богатому составу питательных веществ. Насыщенные незаменимыми жирными кислотами, такими как омега-3 и омега-6, они сохраняют кожу увлажненной и повышают эластичность, придавая кофе свежесть. Эти продукты также содержат витамин Е, который действует как мощный антиоксидант, защищая кожу от окислительного стресса и преждевременного старения. Кроме того, такие минералы, как цинк, играют решающую роль в выработке коллагена, улучшают тон кожи и снижают риск появления прыщей.

Миндаль

Фото: Pixabay

Миндаль является богатым источником витамина Е, антиоксиданта, который помогает защитить кожу от окислительного стресса, вызванного свободными радикалами. Витамин Е также поддерживает выработку коллагена, повышая эластичность кожи. Кроме того, миндаль содержит биотин, который способствует здоровью кожи, поддерживая регенерацию клеток. "Миндаль также может уменьшить морщины, заломы и гиперпигментацию кожи", — говорит диетолог Рия Десаи.

Грецкие орехи

Жирные кислоты омега-3 и полиненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в грецких орехах, способствуют здоровью кожи, уменьшая воспаления и морщины. Грецкие орехи также содержат цинк, который необходим для поддержания гладкости кожи и предотвращения прыщей. Кроме того, комплекс витаминов группы B, присутствующий в грецких орехах, помогает увлажнять кожу и уменьшать морщины.

Бразильский орех

Фото: Pixabay

"Бразильские орехи являются отличным источником селена, минерала с антиоксидантными свойствами. Селен играет жизненно важную роль в защите кожи от ультрафиолетового излучения и поддержании общей эластичности кожи", — объясняет Десаи. Включение бразильских орехов в свой рацион может способствовать более молодому и сияющему цвету лица.

Семена чиа

Семена чиа богаты жирными кислотами омега-3, которые известны своими противовоспалительными свойствами. Эти жирные кислоты помогают поддерживать барьерную функцию кожи, предотвращая обезвоживание и обеспечивая здоровый цвет лица. Семена чиа также являются хорошим источником цинка, минерала, который поддерживает выработку коллагена и заживление ран. Все эти преимущества семян чиа могут сделать вашу кожу сияющей.

Семена льна

Семена льна, еще один отличный источник жирных кислот омега-3, они помогают уменьшить воспаление и сохранить кожу увлажненной и эластичной. Льняное семя также содержит лигнаны, соединения с антиоксидантными свойствами, которые могут помочь защитить кожу от повреждений.

Семечки подсолнечника

Фото: Freepik

Семена подсолнечника богаты витамином Е — антиоксидантом, который помогает нейтрализовать свободные радикалы и защитить кожу от вредного воздействия окружающей среды. Десаи говорит: "Витамин Е также повышает эластичность кожи, уменьшая появление морщин. Кроме того, семена подсолнечника содержат медь, которая поддерживает выработку меланина, способствуя здоровому тону кожи".

Тыквенные семечки

Тыквенные семечки являются хорошим источником цинка, который поддерживает иммунную систему и способствует заживлению ран, что делает его полезным для людей с кожей, склонной к акне. Эти семечки также содержат антиоксиданты, такие как витамин Е, которые способствуют общей защите кожи.

Кунжут

Фото: Freepik

Семена кунжута богаты цинком, важным минералом для здоровья кожи. Цинк помогает регулировать выработку кожного сала, что делает кунжут полезным для людей с жирной или склонной к акне кожей. Кроме того, семена кунжута содержат сезамол, соединение с антиоксидантными свойствами, которое может помочь защитить кожу от ультрафиолетового излучения.

Диетолог рекомендует включать в свой рацион разнообразные орехи и семена в качестве перекуса ранним утром или вечером, до 30 г в день. Это обеспечит ряд необходимых питательных веществ, которые помогут вам поддерживать кожу увлажненной и сияющей.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.

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