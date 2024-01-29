Красивые волосы: лучшие дни для стрижки и покраски в феврале 2024

От даты стрижки зависит не только то, насколько качественной будет прическа или устойчивым цвет. Важно помнить, что число влияет и на ваше психологическое состояние, иммунитет и другие сферы.

Если вы планируете в феврале сменить прическу, покрасить волосы или нарастить их, у вас осталось еще несколько дней до того, чтобы выбрать оптимальную дату. Ведические астрологи Алексей и Анна Сухановы уже определили самые лучшие числа для похода к парикмахеру и самые неблагоприятные.

Почему так важно выбрать правильную дату для стрижки?

Согласно ведической астрологии, если человек хочет, чтобы все его действия приносили позитивные результаты, необходимо делать их на растущую Луну. Поэтому те, кто желает иметь здоровые красивые волосы, удачную стрижку или устойчивый цвет после покраски, должны выбирать даты на растущей Луне, то есть соответствующий Лунный день.

Голова — это центр сознания и психологической энергии человека. В астрологии Джйотиш, голова — это олицетворение первого астрологического дома в натальной карте человека.

Первый дом — это наше здоровье, самочувствие, психологическое состояние, жизненная сила, мы как личность. Это также наше эго, наше тело. Первый дом показывает, как мы проецируем себя во внешнем мире, и как мы взаимодействуем с людьми. Первый дом — это наше внутреннее самоощущение себя. Он связан с нашим предназначением, реакцией на нас cо стороны живой и не живой природы.

Поэтому, подстригая волосы, мы оказываем действие на все сферы, которые курирует первый дом.

Неправильно выбранный для манипуляций с волосами день может повлиять на иммунитет человека, его психологический тонус и даже привлечь в жизнь не очень приятные события.

Эстетика и красота стрижки будут зависеть от, положения Венеры в целом на данный момент и от ваших годовых астрологических периодов.

Благоприятные дни для похода к парикмахеру в феврале: 15, 18, 21.

Неблагоприятные дни: 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 27.

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