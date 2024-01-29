Галетное печенье "Мария" как из магазина — рецепт приготовления в домашних условиях

Галетное печенье Мария — это довольно популярная разновидность печенья, которое часто покупают детям и разрешают даже при самых строгих диетах. Оно имеет тонкую и хрустящую текстуру. Галетное печенье Мария часто используют как основу для тарталеток, пирожных и или других десертов.

Конечно его легко найти в супермаркетах, однако и дома приготовить его не так уж и сложно. Рецептом приготовления в домашних условиях поделилась блогер Дарья Иванова.

Ингредиенты на +/- 20 штук стандартного печенья "Мария"

100 граммов муки;

30 граммов крахмала;

1 яйцо;

1 столовая ложка сахара;

2 столовая ложка масла;

1 столовая ложка молока;

1 чайная ложка ванильного экстракта или 1 упаковка ванильного сахара;

1/4 чайная ложка соли; 1/4 чайная ложка соли;

1/2 чайная ложка разрыхлителя.

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Способ приготовления

Шаг 1

В большой миске смешиваем все сыпучие ингредиенты — предварительно просеянную муку, крахмал, сахар, разрыхлитель и соль. Все тщательно перемешать до однородности.

Шаг 2

В отдельной миске соединить все жидкие ингредиенты — яйцо, масло, молоко и ванильный сахар. Все взбить до однородности.

Шаг 3

Объединить жидкие ингредиенты с сыпучими и перемешать до однородности. Должны получить мягкое тесто, которое не липнет к рукам.

Шаг 4

На отведенной поверхности рассыпьте немного муки и раскатайте полученное тесто до толщины 3 миллиметров.

Шаг 5

С помощью формочек или обычного стаканчика вырежьте желаемую форму будущего печенья.

Фото: https://pelensky.pro/

Шаг 6

Возьмите форму для запекания, застелите пергаментной бумагой и выложите наше печенье.

Шаг 7

По всему периметру печенья сделайте проколы вилкой или зубочисткой.

Шаг 8

Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте заготовки печенья готовиться на 10 минут.

Шаг 9

Обратите внимание, что данная разновидность печенья имеет светлый цвет, поэтому ждать пока подрумянится не нужно. После приготовления достаньте из духовки и оставьте на 15 минут остыть. После переложите в сухой контейнер с крышкой. Приятного аппетита.

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