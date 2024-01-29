Рецепт котлет из советской столовой — эти вкусности стоили 11 копеек

Котлеты из СССР — это известное классическое блюдо советской кухни. Готовится оно из сочного фарша, который заворачивают в слой сухарей или муки и жарят до золотистости. В разрезе котлеты получаются сочными и нежными. Их часто готовят как дополнение к основному гарниру, например, картофельного пюре, или гречневой кашки. Это блюдо является популярным во многих странах бывшего СССР и других соседних стран.

Такие котлеты часто можно встретить в меню многих ресторанов и домашних кухонь. Именно они часто попадают в любимый выбор многих людей. Как вы могли заметить, название "котлеты из СССР" является лишь историческим названием, и никак не связано с политическими взглядами или определенной эпохой. Фокус подготовил настоящий рецепт тех самых котлеты из СССР.

Ингредиенты

800 граммов мясного фарша;

150 граммов белого хлеба;

70 миллилитров молока;

1 большая луковица;

2 зубчика чеснока;

соль, черный перец — по вкусу;

обычная мука или панировочные сухари для обвалки;

растительное масло — для жарки.

Читайте также:

Сэндвич-печенье с карамельной начинкой "Альфахорес": нежная выпечка для сладкоежек

Тортильи с грибной начинкой и сыром: рецепт вкусной горячей закуски

Лимонный тарт с миндалем и меренгой: аромат, который невозможно забыть

Фото: Гастроном

Способ приготовления

Шаг 1

Для приготовления лучше всего выбирать мясо свинины, однако по желанию конечно можно и другие виды мяса. Мясо нарезаем на куски и перекручиваем в мясорубке.

Шаг 2

Куски хлеба замачиваем на 2 минуты в молоке. Выжимаем молоко, а мякиш отправляем в мясорубку.

Шаг 3

Через мясорубку также пропустите большую луковицу и два зубчика чеснока.

Шаг 4

К готовому фаршу добавьте специи по вкусу и конечно яйцо. Тщательно вымешайте и отбейте фарш.

Шаг 5

Сформируйте из фарша котлеты желаемого размера и формы и обваляйте их в предварительно приготовленной просеянной муке. Муку можно заменить панировочными сухарями.

Шаг 6

Тем временем на огне разогрейте сковородку с растительным маслом и выложите на нее котлеты. Жарьте до золотистой корочки с обеих сторон.

Шаг 7

После выложите котлеты в кастрюлю с антипригарным покрытием, налейте немного водички и поставьте на огонь. В течение 5-7 минут пропарьте котлеты и можно подавать.

Читайте также:

Диетический гречневый суп с мясом: вкусное и сытное блюдо из самых простых продуктов

Зачем ошпаривать лук кипятком: секрет, который знают только лучшие хозяйки

Диетический кукурузный суп с индейкой: простое и сытное блюдо