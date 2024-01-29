Откуда в кухне берется пищевая моль: источник, о котором мало кто знает (видео)

Моль, попав в кухню, очень быстро попадает на другие продукты, портя их и откладывая там личинки. Поэтому, приходя из магазина, необходимо тщательно осматривать пакеты с крупами и другими продуктами.

Пищевая моль – явление, которое портит не только продукты в кухне, включая крупы, муку, сухофрукты, орехи и специи, но и настроение хозяйке. Столкнувшись с проблемой, каждый пытается не только перебрать и выбросить все, где завелись насекомые, но и найти источник этой заразы. Эксперт по быстрой и вкусной еде, посол проекта Джейми Оливера в Украине Дарья Дорошкевич у себя в Instagram показала, как моль может попасть в ваш дом. Отметим, что о подобном пути заражения многие даже не задумывались.

По ее словам, не так давно у нее появилась пищевая моль. Она долго искала причину, поскольку никогда не покупает много круп, а те, что есть, хранит в стеклянной посуде, закрытой крышками.

"Я долго думала, перебирала все свои запасы и наконец нашла причину. Если вы покупаете муку или крупы в бумажных упаковках, пожалуйста, приходите домой и сразу их открывайте, потому что моль часто бывает на сгибах пакетов с мукой. Именно на сгибах бумажных пакетов моль часто откладывает своих куколок. Потом мы приносим их домой и имеем проблему", – рассказала автор видео.

Героиня ролика добавила, что в этом нет вины производителей ии магазинов.

"Это нормальные природные процессы. Моль, как и любое другое насекомое, хочет размножаться", – подытожила Дорошкевич.

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