Все, что есть под рукой: рецепт быстрого перекуса (видео)

Готовое блюдо нужно немного остудить после приготовления, после чего порезать на порционные куски и подавать на стол. Его также можно брать с собой в дорогу или на работу.

Когда нет желания долго что-то готовить или времени в обрез, рекомендуем воспользоваться рецептом кулинарного блогера Юлии Симончук и приготовить быстрый перекус всего за 10 минут из лаваша, сыра и колбасы. Он получается очень сытный и хорошо удаляет голод.

Быстрый перекус

Ингредиенты

лаваш – 1 упаковка (200 гр);

яйца – 3 шт;

твердый сыр – 200 гр;

колбаса – 150 гр;

помидор– 1 шт;

соль, перец по вкусу;

масло – 5 гр.

Способ приготовления:

Из лаваша вырезать круги диаметром как дно сковородки. Яйца взбить с солью и перцем.

Смазать сковороду маслом.

Половину яичной массы вылить на сковороду, сверху положить лаваш, на него – порезанную кружочками или четвертинками колбасу, все посыпать сыром. Далее снова лаваш, затем помидоры, порезанные кольцами, сыр, лаваш, колбасу, сыр и закрыть все лавашом.

Сверху полить все оставшейся яичной массой, накрыть сковородку крышкой и только затем поставить все на умеренный огонь. Жарить около пяти минут с одной стороны, после чего перевернуть и столько же жарить на другой.

Как только закуска немного остынет, переложить ее на блюдо, порезать на порции и подавать на стол.

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