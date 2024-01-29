Английская картофельная запеканка: новый рецепт популярного блюда
При подаче запеканку можно посыпать мелко порубленной зеленью. Так она будет еще вкуснее и ароматнее.
Рецептов запеканки из картофеля существует очень много. Английская картофельная запеканка – еще один способ приготовить это блюдо. Рецептом поделились в блоге "Рецепты каждый день".
Английская картофельная запеканка
Ингредиенты:
- картофель – 500 гр;
- лук — 2 шт;
- сыр – 150 гр;
- сливочное масло – 250 гр;
- соль, перец, зелень – по вкусу
Способ приготовления:
Картофель помыть, нарезать кружочками, лук — тонкими полукольцами или четвертинками. Сыр натереть на крупной терке.
В сковороде разогреть 60 гр сливочного масла на среднем огне. Обжарить лук до мягкости, но не зарумянивать, выложить на тарелку.
Затем добавить еще 80–100 гр масла, растопить. Снять сковороду с огня. Выложить в нее слой из картофеля, слегка подсолить и поперчить, сверху выложить немного лука и посыпать сыром.
Повторяя слои, собрать всю запеканку так, чтобы верхним слоем оказалась картошка. Сверху добавить небольшие кусочки оставшегося масла.
Отправить в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 20–25 минут до мягкости овощей.
При подаче можно посыпать зеленью.
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