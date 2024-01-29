Идеальная основа для тортов: как приготовить пышный бисквит
Если вы ищете рецепт, который подойдет для приготовления любого быстрого и легкого десерта, то этот бисквит точно вам подойдет. И приготовить его очень просто.
Когда вы хотите приготовить торт, вы часто не знаете, с чего начать. Вот почему вам стоит запомнить этот рецепт идеальной основы для любого торта. Поскольку это базовый рецепт, вы можете время от времени модифицировать его в зависимости от того, что есть у вас дома (шоколадная крошка, кокосовая стружка, сухофрукты) или того, что предлагает сезон (яблоки, груши и т. д.). Короче говоря, этот бисквит может превратиться в любой торт по вашему желанию. Рецептом поделились на сайте Primo Chef.
Бисквит
Ингредиенты:
- 300 г муки сорта;
- 4 яйца;
- 250 г сахара;
- 150 г молока;
- 130 г растительного масла;
- 1 пакетик разрыхлителя.
Чтобы приготовить такой бисквит, начните с того, что разбейте яйца в миску и взбейте их электрическим венчиком вместе с сахаром, пока они не станут легкими и пышными.
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По одной ложке добавляйте просеянную муку с разрыхлителем, чередуя с молоком и маслом. Не нужно быть слишком точным, просто не добавляйте все ингредиенты сразу.
Когда у вас получится однородная смесь, вылейте ее в выбранную форму, смазанную маслом и посыпанную мукой или застеленную бумагой для выпечки.
Бисквит готовится при температуре 180°C, но время приготовления варьируется в зависимости от выбранной формы: от 35 до 55 минут. Проверяйте готовность зубочисткой.
А далее этот готовый бисквит вы можете разнообразить по своему желанию. Замените 50 г муки горьким какао, кокосовой мукой, миндальной мукой или другой мукой по вашему выбору, чтобы каждый раз получать разные ароматы и консистенции.
Добавьте шоколадную стружку, цедру лимона, лайма или апельсина или ванильный экстракт, чтобы получить простой, но ароматный бисквит.
Превратите его во фруктовый десерт, соединив нарезанные кусочками сезонные фрукты . Выбирайте спелые, но твердые, чтобы не испортить качество десерта. Также помните, что торты с фруктами готовятся дольше.
Замените молоко апельсиновым или яблочным соком или простой водой, чтобы десерт стал еще более легким.
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