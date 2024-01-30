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За 45 минут: готовим вкусные панкейки

Виктория Сытняк
Фото: Євген Клопотенко | Панкейки

Панкейки — это блины из США. Название десерта состоит из двух слов "pan" — сковорода и "cake" — торт или пирожное.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассказывает, как приготовить вкусные панкейки. Рецептом безглютенового десерта известный ресторатор делится на своем сайте.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

  • 3 яйца;
  • 3 ст. л. сахара;
  • 600 мл молока;
  • 600 г рисовой муки;
  • 150 г сливочного масла;
  • 1,5 ч. л. разрыхлителя;
  • 1 ч. л. соли;
  • 150 мл меда для подачи.

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Для начала в большой миске венчиком смешиваем 3 яйца с 3-мя ст. л. сахара.

Добавляем молоко и мешаем все ингредиенты.

Небольшими порциями и тщательно размешивая, добавляем в миску 600 г рисовой муки, 1,5 ч. л. разрыхлителя и 1 ч. л. соли.

В микроволновке или сотейнике растапливаем 150 г сливочного масла и добавляем его к тесту. Еще раз перемешиваем смесь.

После этого ставим тесто в холодильник на 20 мин.

С помощью половника выливаем на разогретую сухую сковороду 1 порцию теста. Жарим с обеих сторон до золотистого оттенка (по 1-2 мин). При подаче можно полить медом или другим топпингом.

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