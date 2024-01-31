Мечта сладкоежки: пирожное Муравейник с богатой европейской историей

Приготовьте пирожное Муравейник по мотивам простого, но очень вкусного торта, который раньше умела готовить практически каждая хозяйка.

Если вы убрали из своей тетради с рецептами торт Муравейник как пережиток советского прошлого, пришло время вернуть его и восстановить справедливость, ведь эта мечта сладкоежек пришла к нам из европейской кухни. Рецептом пирожного поделился сайт "Просторецепты".

В Австрии Муравейник известен как Штраубен, в Германии и Бельгии — Штребле, в Швейцарии и Лихтенштейне — Штрюбли, в Словении — Фланцати, в Италии — Страболи, в Швеции – Траттака, а в Финляндии готовят аналогичный торт Типпалейпя.

И даже в Индии есть похожий десерт, который называется Джалеби.

Ингредиенты

Для теста:

мука – 180 г;

сливочное масло – 100 г;

жирная сметана – 50 г;

разрыхлитель для теста – 1 ч. л.;

соль – щепотка.

Для крема:

сливочное масло – 100 г;

вареная сгущенка – 380 г;

ром или ромовая эссенция – по желанию.

Для декора:

шоколад – по вкусу;

декоративная сахарная посыпка – по желанию.

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Приготовление

Шаг 1

Заранее достаньте масло из холодильника, чтобы оно согрелось до комнатной температуры и стало мягким.

Шаг 2

Смешайте размягченное сливочное масло для теста со сметаной и солью до однородности.

Шаг 3

Просейте муку вместе с разрыхлителем, добавьте в масляную смесь и замесите тесто.

Шаг 4

Готовое тесто заверните в пищевую пленку и уберите в морозилку на час.

Шаг 5

Разогрейте духовку до 190°C в режиме "верх-низ-конвекция". Противень застелите силиконовым ковриком или бумагой для выпечки.

Шаг 6

Замерзшее тесто натрите на крупной терке или пропустите через мясорубку прямо на пергамент, чтобы по возможности не трогать его руками и чтобы полоски эта своеобразная "вермишель" из теста не слипалась.

Шаг 7

Поставьте противень в духовку на 10-15 минут. Основа для торта должна стать красивого золотисто-коричневого цвета.

Шаг 8

Готовую основу остудите на решетке прямо в противне.

Шаг 9

Размягченное сливочное масло для крема взбейте в пышную массу, пока она не станет белой. Затем по ложке добавляйте вареную сгущенку и продолжайте взбивать, пока крем не станет однородным. По желанию вместе с последней порцией сгущенки можно добавить немного рома или 1-2 капли ромовой эссенции – так десерт будет еще вкуснее и ароматнее.

Шаг 10

Основу для торта поломайте на кусочки и выложите в миску с кремом. Хорошо перемешайте и разложите по формам.

Вы можете использовать любые формы, которые вам нравятся, но классический рецепт десерта предполагает выкладывать его горкой. Для формовки мини-муравейников подойдут бокалы для мартини или ликерные рюмки правильной конусообразной формы с узким донышком.

Чтобы легко вытащить готовый десерт из формы, застелите ее пакетом или пищевой пленкой, выложите в нее основу с кремом и слегка утрамбуйте.

Шаг 11

Уберите пирожные в формах в холодильник на час. Когда пирожные застынут, достаньте их из формы, выложите на блюдо для подачи и украсьте тертым или растопленным шоколадом и декоративной сахарной посыпкой.

Шаг 12

До подачи уберите блюдо с пирожными в холодильник еще хотя бы на полчаса.

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