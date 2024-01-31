Самая красная рыба в мире: гравлакс из лосося со свеклой
Соленая красная рыба с добавлением свеклы получается очень вкусной и нежной, а готовится легко и просто всего за сутки.
Гравлакс – это соленая красная рыба, которую готовят в Скандинавии, добавляя при засолке сырую или маринованную свеклу. Рыба получается насыщенного красного цвета и очень нежной на вкус. Приготовьте гравлакс и уже через сутки вы сможете подать к столу эффектную холодную закуску. Рецептом соленой красной рыбы по скандинавскому рецепту поделился сайт Shef Donna.
Ингредиенты:
- рыба – 1 кг;
- морская соль – 1 ст. л.;
- сахар – 1 ст. л.;
- тертая свекла (сырая или маринованная) – 3 ст. л.;
- тмин – 1 ч. л.;
- кориандр – 1 ч. л.;
- белый бальзамический уксус (по желанию) – 0,5 ч. л.
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Приготовление
Шаг 1
Тушку красной рыбы очистите от чешуи, помойте, отрежьте голову, хвост и плавники. Сделайте надрез вдоль всей спинки и отделите филе от хребта. Для приготовления гравлакса можно также использовать уже филированную рыбу или стейки.
Шаг 2
Вооружитесь пинцетом для рыбы и тщательно достаньте мелкие косточки. На вкус они конечно не повлияют, но есть рыбу без костей гораздо приятнее и безопаснее.
Шаг 3
Смешайте в миске соль, сахар и молотые специи.
Шаг 4
Сырую свеклу натрите на средней терке. По желанию можно добавить в нее буквально половину чайной ложечки белого бальзамического уксуса и дать постоять 5 минут. Добавьте в свеклу смесь специй.
Шаг 5
Вотрите смесь свеклы и специй в рыбное филе со всех сторон.
Шаг 6
Оберните каждое филе пищевой пленкой. Края не подворачивайте, чтобы выделившийся при засолке сок мог вытекать.
Шаг 7
Положите рыбу в подходящую емкость, чтобы филе ровно лежало на дне. Сверху положите разделочную доску, подходящую по размеру, и придавите небольшим грузом (например, литровой банкой с водой). Уберите рыбу в холодильник на сутки.
Шаг 8
Через 24 часа достаньте рыбу из холодильника, промойте холодной кипяченой водой и обсушите бумажным полотенцем.
Шаг 9
Готовый гравлакс нарежьте тонкими ломтиками и подавайте к столу.
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