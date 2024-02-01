Свинина Эстофадо: филиппинский рецепт с бананами и соком ананаса (видео)
Если вам достались недостаточно спелые бананы – это отличный повод приготовить свинину по-филиппински в кисло-сладком соусе.
Эстофадо – это жаркое из свинины, которое готовится с добавлением полуспелого банана в кисло-сладком соусе с добавлением ананасового сока. и соевого соуса. Для приготовления Эстофадо чаще всего используют свиную грудинку, но вы можете взять менее жирные части свинины. Рецептом свинины Эстофадо поделился канал Yummy Kitchen.
Ингредиенты:
- свиная грудинка – 1 кг;
- бананы (недозревшие) – 5 штук;
- ананасовый сок – 1 стакан;
- соевый соус – 0,5 стакана;
- уксус белый винный или яблочный – 0,5 стакана;
- черный молотый перец – 1 ч. л.;
- чеснок – 5 зубчиков;
- средняя красная луковица – 1 шт.;
- вода – 1-2 стакана;
- коричневый сахар – 1/4 стакана;
- лавровый лист – 2 шт.;
- масло растительное – для жарки;
- перец чили – по желанию.
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Приготовление
Шаг 1
Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла на среднем огне. Бананы нарежьте кружочками и обжарьте их до светло-коричневого цвета с обеих сторон. Выложите обжаренные бананы в отдельную миску.
Шаг 2
Увеличьте огонь и на той же сковороде обжарьте ломтики свиной грудинки, пока они не станут хрустящими и золотисто-коричневыми. Переверните, чтобы приготовить другую сторону. Выложите свинину в отдельную миску.
Шаг 3
Слейте примерно половину жира из сковороды и уменьшите огонь. Добавьте мелко нарезанные чеснок и лук, обжарьте их несколько минут. Добавьте свиную грудинку обратно в сковороду и перемешайте.
Шаг 4
Влейте ананасовый сок. Посыпьте перцем, затем добавьте соевый соус и уксус. Не перемешивайте в течение 2 минут.
Шаг 5
Затем добавьте немного воды, накройте сковороду крышкой и тушите свинину до готовности. Время от времени помешивайте и проверяйте, стала ли свинина мягкой.
Шаг 6
Добавьте лавровый лист и коричневый сахар. Готовьте несколько минут без крышки, пока соус не выпарится.
Шаг 7
Добавьте жареные бананы и красный перец чили, если любите острую еду. Аккуратно перемешайте, готовьте еще 1-2 минуты и выключите огонь
Шаг 8
Переложите эстофадо из свинины на сервировочную тарелку и подавайте с вареным рассыпчатым рисом.
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