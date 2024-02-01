Киш с беконом и сыром: рецепт французского блюда на завтрак или ужин
Восхитительный киш станет звездой вашего стола. Он довольно простой в приготовлении и очень сытный, благодаря чему завоевал свою популярность.
Киш с беконом, сыром и зеленым луком — это великолепное французское блюдо, которое отлично подойдет как для завтрака, так и для ужина. Воздушное тесто, ароматная начинка — настоящее наслаждение для гурманов, сообщает Taste of Home.
Ингредиенты:
- слоеное тесто — 1 упаковка;
- бекон — 150 г;
- твердый сыр (например, Чеддер) — 100 г;
- зеленый лук — 1 пучок;
- яйца — 4 шт.;
- сливки (20-30%) — 200 мл;
- мускатный орех – щепотка;
- соль, перец — по вкусу.
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Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180°C.
- Раскатайте слоеное тесто и уложите в форму для запекания, сделайте бортики.
- Проткните тесто вилкой в нескольких местах и запеките "в слепую" около 10 минут.
- Бекон нарежьте небольшими кусочками и обжарьте до хрустящего состояния.
- Зеленый лук мелко нарежьте. Твердый сыр натрите на крупной терке.
- На предварительно подготовленное тесто выложите обжаренный бекон.
- Сверху распределите зеленый лук и посыпьте тертым сыром.
- В миске взбейте яйца со сливками. Добавьте мускатный орех, соль и перец.
- Тщательно перемешайте. Залейте смесь яиц и сливок на начинку в тесте.
- Поставьте форму в духовку и запекайте около 25-30 минут, пока заливка не застынет.
Киш с беконом, сыром и зеленым луком готов! Подавайте его теплым или остывшим.
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