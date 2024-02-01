Что категорически нельзя смывать в раковину: не все хозяйки это знают
Будьте внимательны к тому, что вы смываете в раковину. Помните, что некоторые вещи могут привести к дорогостоящему ремонту и негативно скажутся на экологии.
Сброс отходов в раковину кажется легким и удобным способом избавиться от мусора. Однако, не все знают, что некоторые вещи могут серьезно навредить не только вашей сантехнике, но и окружающей среде, сообщает УНИАН.
Рассмотрим, что категорически нельзя смывать в раковину:
1. Кофейная гуща.
Кофейная гуща может скапливаться в трубах, образуя засоры.
2. Жиры и масла.
Жирные вещества застывают в трубах, создавая препятствия для воды.
3. Овощные и фруктовые кожуры.
Тонкие кожуры могут легко застревать в сливе, вызывая засоры.
4. Лекарства.
Смывание лекарств ведет к их попаданию в водные системы, что может навредить водной флоре и фауне.
5. Строительные материалы.
Песок, цемент и другие строительные материалы могут затвердеть в трубах.
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6. Крупы и макаронные изделия.
Эти продукты расширяются в воде и могут вызвать засоры.
7. Бумажные полотенца и влажные салфетки.
Несмотря на то, что они кажутся разлагаемыми, они могут создать серьезные засоры.
8. Краски и растворители.
Химические вещества в красках могут нанести вред водной среде.
9. Яичная скорлупа.
Мелкие частицы скорлупы способны скапливаться в трубах.
10. Волосы.
Волосы образуют комки, которые могут заблокировать водоотвод.
Всегда лучше выбрасывать твердые отходы в мусорное ведро и обращаться с жидкими отходами с умом. Ваш выбор может помочь сохранить ваш дом и окружающую среду в безопасности.
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