Картофель в беконе с сыром: вкусный обед за час

Выбирайте для этого рецепта картофель одинакового размера с тонкой гладкой шкуркой, так как запекается он неочищенным.

Если вы любите картофель, но все известные вам рецепты уже надоели, есть отличный способ приготовить его по-новому и удивить своих близких оригинальным и очень вкусным блюдом. Картофель с начинкой из сыра, сметаны и зелени, в хрустящей обертке из бекона готовится очень легко и просто. Оригинальным рецептом запеченного картофеля поделился сайт "ЯБ Поїла".

Ингредиенты:

картофель – 4 шт. крупных;

бекон – 150 г (8 ломтиков);

сыр твердый – 200 г;

сметана – 2 ст. л.;

лук зеленый – половина пучка;

соль – по вкусу.

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Приготовление

Шаг 1

Картофель крупного размера хорошо помойте со щеткой, так как он будет запекаться в кожуре. Выбирайте для этого рецепта клубни одинакового размера. чтобы они приготовились одновременно.

Шаг 2

Разогрейте духовку до 200°C. Каждую картофелину надрежьте неглубоко в нескольких местах и заверните в фольгу.

Шаг 3

Подготовленные картофелины выложите на противень или решетку и запеките в духовке около 20 минут. Время запекания зависит от сорта и размера картофеля.

Шаг 4

Нарежьте лук мелким кубиком, сыр натрите на мелкую или среднюю терку. Отложите 40-50 г тертого сыра отдельно.

Шаг 5

Мелко нарежьте перья зеленого лука. Выложите в глубокую миску сметану, добавьте к ней большую часть сыра и зеленый лук, посолите по вкусу.

Шаг 6

Достаньте картофель из духовки и снимите фольгу. Ножом срежьте с каждого клубня верхушки с двух сторон. С одной стороны сделайте углубление для начинки с помощью ложки или острого ножа.

Шаг 7

Противень смажьте растительным маслом или застелите силиконовым ковриком или пергаментом. Нагрев духовки уменьшите до 180°C.

Шаг 8

В сделанные углубления положите начинку, оберните каждую картофелину двумя ломтиками бекона и закрепите конструкцию зубочистками.

Шаг 9

Поставьте картофель вертикально на противень на расстоянии друг от друга и отправьте в духовку на полчаса.

Шаг 10

Достаньте противень из духовки, посыпьте картофель сверху оставшимся сыром и запекайте еще минут 10-15 до образования хрустящей сырной корочки.

Шаг 11

Готовый картофель в беконе с начинкой подавайте к столу горячим. По желанию посыпьте перед подачей мелко нарезанным зеленым луком или другой свежей зеленью.

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