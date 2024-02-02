Картофель в беконе с сыром: вкусный обед за час
Выбирайте для этого рецепта картофель одинакового размера с тонкой гладкой шкуркой, так как запекается он неочищенным.
Если вы любите картофель, но все известные вам рецепты уже надоели, есть отличный способ приготовить его по-новому и удивить своих близких оригинальным и очень вкусным блюдом. Картофель с начинкой из сыра, сметаны и зелени, в хрустящей обертке из бекона готовится очень легко и просто. Оригинальным рецептом запеченного картофеля поделился сайт "ЯБ Поїла".
Ингредиенты:
- картофель – 4 шт. крупных;
- бекон – 150 г (8 ломтиков);
- сыр твердый – 200 г;
- сметана – 2 ст. л.;
- лук зеленый – половина пучка;
- соль – по вкусу.
Читайте также:
Английская картофельная запеканка: новый рецепт популярного блюда
Невероятно вкусный салат с картофелем пай: пошаговый рецепт с видео
Приготовление
Шаг 1
Картофель крупного размера хорошо помойте со щеткой, так как он будет запекаться в кожуре. Выбирайте для этого рецепта клубни одинакового размера. чтобы они приготовились одновременно.
Шаг 2
Разогрейте духовку до 200°C. Каждую картофелину надрежьте неглубоко в нескольких местах и заверните в фольгу.
Шаг 3
Подготовленные картофелины выложите на противень или решетку и запеките в духовке около 20 минут. Время запекания зависит от сорта и размера картофеля.
Шаг 4
Нарежьте лук мелким кубиком, сыр натрите на мелкую или среднюю терку. Отложите 40-50 г тертого сыра отдельно.
Шаг 5
Мелко нарежьте перья зеленого лука. Выложите в глубокую миску сметану, добавьте к ней большую часть сыра и зеленый лук, посолите по вкусу.
Шаг 6
Достаньте картофель из духовки и снимите фольгу. Ножом срежьте с каждого клубня верхушки с двух сторон. С одной стороны сделайте углубление для начинки с помощью ложки или острого ножа.
Шаг 7
Противень смажьте растительным маслом или застелите силиконовым ковриком или пергаментом. Нагрев духовки уменьшите до 180°C.
Шаг 8
В сделанные углубления положите начинку, оберните каждую картофелину двумя ломтиками бекона и закрепите конструкцию зубочистками.
Шаг 9
Поставьте картофель вертикально на противень на расстоянии друг от друга и отправьте в духовку на полчаса.
Шаг 10
Достаньте противень из духовки, посыпьте картофель сверху оставшимся сыром и запекайте еще минут 10-15 до образования хрустящей сырной корочки.
Шаг 11
Готовый картофель в беконе с начинкой подавайте к столу горячим. По желанию посыпьте перед подачей мелко нарезанным зеленым луком или другой свежей зеленью.
Читайте также:
Ватрушки с картошкой: рецепт домашней выпечки из бюджетных продуктов
Простой картофельный суп с рыбными консервами: на приготовление уйдет не более 30 минут
Азу с курицей по-татарски: вкусное сытное блюдо за полчаса