Суп с грибами, томатами и перловкой: ароматный, густой и согревающий
Подавайте грибной суп горячим, украшенным свежей зеленью. Он отлично сочетается с свежим хрустящим хлебом или гренками.
Ароматный и сытный суп с грибами, томатами и перловкой — настоящее удовольствие для ценителей грибных блюд. Перловка придает ему особенную текстуру, а сочетание грибов и томатов создает невероятно богатый вкус. Это идеальный рецепт для семейного ужина в холодные вечера, сообщает Say7.
Ингредиенты:
- грибы (шиитаке или шампиньоны) – 300 г;
- томаты – 3 шт.;
- перловка – 1 стакан;
- лук – 1 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- чеснок – 2 зубчика;
- овощной бульон – 2 литра;
- сливочное масло – 2 столовых ложки;
- сушеный тимьян – 1 чайная ложка;
- соль, перец – по вкусу.
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Приготовление:
- Грибы нарежьте небольшими кусочками. Томаты ошпарьте кипятком, снимите кожицу и нарежьте кубиками. Лук и морковь мелко нарежьте, чеснок измельчите.
- Перловку тщательно промойте и замочите в воде на 30 минут, затем слейте воду.
- В кастрюле растопите сливочное масло. Добавьте лук и морковь, обжарьте до мягкости. Затем добавьте чеснок и тимьян, жарьте еще 1-2 минуты.
- К овощам добавьте грибы и обжаривайте, пока вся жидкость не испарится. Добавьте томаты и перловку, перемешайте. Залейте овощной бульон, доведите до кипения. Уменьшите огонь и тушите под крышкой 30-40 минут, пока перловка не станет мягкой.
- Попробуйте суп на соль и перец, при необходимости добавьте специи по вкусу.
Советы:
- Если хотите более насыщенного вкуса, можете добавить немного копченого бекона или куриного филе.
- Для вегетарианской версии супа используйте только овощной бульон и исключите бекон.
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